Sõrskõi: kõige keerulisem on olukord Bahmuti ümbruses

Venemaa Engelsi õhuväebaas sattus reedel Ukraina rünnaku alla, väitsid Kyiv Independentile Ukraina sõjaväeluure allikad. Venemaa korraldas ööl vastu laupäeva rünnakuid Harkivi linnale. Ukraina relvajõudude teatel on rindel kõige keerulisem olukord Bahmuti ümbruses.

Oluline 6. aprillil kell 14.45:

Sõrskõi: kõige keerulisem olukord rindel on Bahmuti ümbruses

Ukraina relvajõudude ülem Oleksandr Sõrskõi ütles, et Vene väed liiguvad edasi ning neid tagasi tõrjuda on väga keeruline.

Sõrskõi sõnul on olukord Donetski oblastis Bahmuti piirkonnas eriti raske. Tema sõnul viivad Vene väed seal ööl ja päeval läbi rünnakuid rünnakrühmade abil, keda toetavad jalaväemasinad.

Sõrskõi lisas, et intensiivsed lahingud toimuvad okupeeritud Bahmuti linna lähedal asuva Tšasiv Jari linnast idas. Tema sõnul on linn jätkuvalt Ukraina kontrolli all.

Vene väed püüavad seal kaitseliinidest läbi murda, ütles Sõrskõi sotsiaalmeedias. "Tšasiv Jar on meie kontrolli all, vaenlase kõik katsed asulasse murda on nurjunud," lisas ta.

Lisaks toimuvad intensiivsed lahingud samuti okupeeritud Avdijivka linna lähistel.

Sõrskõi sõnul on olukord pingeline rindejoone lõuna- ning kirdeosas.

Venemaal Aasovi linna lähedal asuv naftajuhe lasti õhku

Venemaa Rostovi oblastis Aasovi linna lähedal asuv naftajuhe, millega suunati naftasaadusi Aasovi meresadama tankeritele, lasti ööl vastu laupäeva õhku, teatas Ukraina sõjaväeluureagentuur.

Agentuur avaldas ka video, milles väidetav plahvatus jäädvustati, kuid ei täpsustatud, kes plahvatuse korraldas või kes filmi salvestas.

Aasov asub Aasovi mere lähedal, umbes 20 kilomeetrit Venemaa linnast Doni-äärsest Rostovist läänes ja umbes 170 kilomeetri kaugusel Ukraina rindejoonest.

Ukraina luure viitas torujuhtmele kui sõjalisele sihtmärgile.

Venemaa võimud omakorda väitsid, et Belgorod ja seda ümbritsev piirkond sattus laupäeva hommikul Ukraina raketirünnaku alla. Tekkis kahju taristule, kuid inimohvreid ei tekitanud.

Ajaleht Kyiv Independent ei suutnud väiteid kontrollida. Ukraina ametiisikud väidetavaid rünnakuid Venemaa pinnal tavaliselt ei kommenteeri.

Harkivis vähemalt kuus Vene rünnakus hukkunut

Venemaa rünnakus Ukraina suuruselt teisele linnale Harkivile hukkus laupäeva varahommikul kuus tsiviilisikut ja sai vigastada 10, teatasid piirkondlikud ametnikud.

Ukraina politsei teatas, et tegemist oli droonirünnakuga. Politsei avaldas ka pilte linnatänavatel ja hoonete kõrval puhkenud tulekahjudest. "Laupäeva hommikuse seisuga on Ševtšenkivski rajoonis öise rünnaku tagajärjel kuus hukkunut ja 10 haavatut," ütles Harkivi linnapea Ihor Terekhov sotsiaalmeedias.

"Rünnak tabas elamupiirkondi – kannatada said vähemalt 9 kõrghoonet, kolm ühiselamut, hulk administratiivhooneid, kauplus, bensiinijaam, teenindusjaam ja autod," ütles ta.

Rünnak toimus vahetult pärast südaööd. Ukraina sõjavägi teatas Facebookis, et nende õhutõrje hävitas 32 droonist 28 ja kuuest Venemaa raketist kolm.

Ukraina kirdeosas asuv Harkiv on olnud Venemaa sagedane sihtmärk, rünnakud on viimastel nädalatel intensiivistunud. Kolmapäeval hukkus droonirünnakus linnale neli inimest ja tugevalt said kannatada korterelamud.

Allikas: Engelsi lennuväljal hävitati kolm pommitajat

Venemaa Engelsi õhuväebaas sattus reedel taas rünnaku alla, väitsid Kyiv Independentile Ukraina sõjaväeluure allikad. Droonilöök anti sellega Kremli ühele strateegiliselt tähtsaimale sõjalisele objektile, mis asub sügaval Venemaa sisemaal.

Anonüümsust palunud sõjaväeluure allika sõnul tabas Ukraina edukalt Engels-2 lennubaasi, mis asub Venemaal Saratovi oblastis, mis asub enam kui 750 kilomeetri kaugusel Ukraina kontrollitavast piirist.

Luureallika sõnul suutis Ukraina kahjustada või hävitada kolme Venemaa strateegilist pommitajat Tu-95, mida kasutatakse Ukraina ründamiseks eri tüüpi tiibrakettidega. Allika sõnul sai surma või vigastada seitse inimest, nende hulgas lennukipiloodid.

Rünnak oli osa Ukraina ründeoperatsioonist, mis oli suunatud mitmele Venemaa sõjaväeobjektile.