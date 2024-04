Venemaa rünnakus Harkivile hukkus kuus inimest

Oluline 6. aprillil kell 10.00:

- Rünnakus Harkivile hukkus kuus inimest;

- Ukraina hävitas Venemaal Engelsi lennuväljal kolm pommitajat.

Venemaa rünnakus Ukraina suuruselt teisele linnale Harkivile hukkus laupäeva varahommikul kuus tsiviilisikut ja sai vigastada 10, teatasid piirkondlikud ametnikud.

Ukraina politsei teatas, et tegemist oli droonirünnakuga. Politsei avaldas ka pilte linnatänavatel ja hoonete kõrval puhkenud tulekahjudest. "Laupäeva hommikuse seisuga on Ševtšenkivski rajoonis öise rünnaku tagajärjel kuus hukkunut ja 10 haavatut," ütles Harkivi linnapea Ihor Terekhov sõnumirakenduses Telegram.

"Rünnak tabas elamupiirkondi – kannatada said vähemalt 9 kõrghoonet, kolm ühiselamut, hulk administratiivhooneid, kauplus, bensiinijaam, teenindusjaam ja autod," ütles ta.

Rünnak toimus vahetult pärast südaööd. Ukraina sõjavägi teatas Facebookis, et nende õhutõrje hävitas 32 droonist 28 ja kuuest Venemaa raketist kolm.

Ukraina kirdeosas asuv Harkiv on olnud Venemaa sagedane sihtmärk, rünnakud on viimastel nädalatel intensiivistunud. Kolmapäeval hukkus droonirünnakus linnale neli inimest ja tugevalt said kannatada korterelamud.

Allikas: Engelsi lennuväljal hävitati kolm pommitajat

Venemaa Engelsi õhuväebaas sattus reedel taas rünnaku alla, väitsid Kyiv Independentile Ukraina sõjaväeluure allikad. Droonilöök anti sellega Kremli ühele strateegiliselt tähtsaimale sõjalisele objektile, mis asub sügaval Venemaa sisemaal.

Anonüümsust palunud sõjaväeluure allika sõnul tabas Ukraina edukalt Engels-2 lennubaasi, mis asub Venemaal Saratovi oblastis, mis asub enam kui 750 kilomeetri kaugusel Ukraina kontrollitavast piirist.

Luureallika sõnul suutis Ukraina kahjustada või hävitada kolme Venemaa strateegilist pommitajat Tu-95, mida kasutatakse Ukraina ründamiseks eri tüüpi tiibrakettidega. Allika sõnul sai surma või vigastada seitse inimest, nende hulgas lennukipiloodid.

Rünnak oli osa Ukraina ründeoperatsioonist, mis oli suunatud mitmele Venemaa sõjaväeobjektile.