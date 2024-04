Kopenhaageni elanikud lammutavad kuritegevuse peatamiseks hipiasumi peatänavat

Politsei, linnavalitsus ja Christiania elanikud loodavad, et piirkonda ei tule enam kuritegelikud jõugud, kes on seal toime pannud mitu surmaga lõppenud tulistamist.

Psühhoaktiivse kanepi müük on tegelikult küll ka Christianias alati keelatud olnud, kuid üle 50 aasta on sellele läbi sõrmede vaadatud. Vananevate hipide sõnul on aga kanepimüügiga kaasnev kuritegevus kohalike jaoks täiesti talumatuks muutunud.

"Me ei taha siia enam kuritegelikku turgu, sest see võtab meilt nii palju energiat, sest sellega kaasneb palju vägivalda. Ja iga kord peame me tegema avalduse, võtma seisukoha ja see on väga väsitav ja me lihtsalt tahame, et see tänav taas meie oma oleks," rääkis Christiania elanik Hulda Mader.

"Esimest korda 50 aasta jooksul töötavad võimud, valitsus, Kopenhaageni linnavalitsus, politsei ja Christiania elanikud üheskoos sama eesmärgi nimel," sõnas Taani justiitsminister Peter Hummelgaard.