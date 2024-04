Ilm läheb jälle soojemaks

Pühapäev on tuuline, kuid tuul toob jälle soojema õhu.

Pühapäeva öö on Eestis vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Mitmel pool tekib udu. Puhub nõrk muutliku suunaga tuul. Õhutemperatuur on -3 kuni +2 kraadi. Teedel on libeduseoht.

Hommik on olulise sajuta. Paiguti püsib udu. Puhub lõunakaare tuul 2 kuni 8, saartel puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 0 kuni +3, Lõuna-Eestis +5 kraadini.

Päev on pilves selgimistega. Mõnel pool võib sadada vähest vihma, õhtul on Lääne- ja Põhja-Eestis vihmasadu juba mitmel pool. Lõuna- ja edelatuul tugevneb 5 kuni 10, puhanguti kuni 15, saartel ja läänerannikul kuni 20 meetrini sekundis. Sooja tuleb 10 kuni 15, rannikul paiguti 6 kuni 7 kraadi.

Esmaspäeva öösel on vihmahooge mitmel pool, päeval üksikutes kohtades, tuul on puhanguline. Öösel on sooja 5 kraadi ümber, päeval 9 kuni 15, rannikul kohati 5 kraadi. Teisipäev tuleb kuivem ja rahulikum, öö jahedam, päev soojem.

Kolmapäeval võib levida üle maa hetkeks suvesoe õhk, mille vihmasadu lääne poolt alates kiirelt ka maha jahutab. Neljapäev tuleb vihmahoogudega ja tuuline.