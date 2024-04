Briti leht: Vene väed kasutavad Ukrainas keemiarelva

Vene väed kasutavad Ukrainas süstemaatiliselt keemiarelva, väidab Briti ajaleht The Telegraph oma uurimisele viidates.

Väljaande ajakirjanikud vestlesid mitmete Ukraina sõduriga, kes kirjeldasid, kuidas nende positsioone rindejoonel ründasid peaaegu iga päev väikesed droonid, mis lasid alla pisargaasi ja muid kemikaale. The Telegraph märkis, et sellist gaasi, mida tuntakse CS-gaasina ja mida tavaliselt kasutavad eriüksused, on sõja ajal keemiarelvade konventsiooni kohaselt keelatud kasutada.

"Üks või kaks gaasigranaati heidetakse päevas peaaegu igale positsioonile meie rindelõigul," ütles Donetski oblastis Tšassiv Jari rindelinna lähedal paikneva Ukraina luurerühma komandör Igor.

Isegi kui need gaasirünnakud ei ole surmavad, põhjustavad need tavaliselt paanikat. Võitlejate esimene instinkt on kaevikust väljuda, ütles Igor, kuid siis võivad nad tule alla jääda.

Ka kaks teist Ukraina sõdurit, kes asuvad rindejoone teises otsas, kirjeldasid sarnaseid kogemusi. Zaporižžja oblastis, kus venelased praegu edasi tungivad, Robotinos paikneva jalaväeüksuse ülem Mihhail ütles, et gaasimaskid on päästnud rohkem kui ühe elu. Nüüd peavad tema sõdurid neid kogu aeg endaga kaasas kandma, edastas The Telegraph.