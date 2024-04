FT: AUKUS kaalub Hiina heidutamiseks julgeolekupakti laiendamist

Julgeolekupakti AUKUS moodustanud USA, Ühendkuningriik ja Austraalia alustavad kõnelusi uute liikmete kaasamiseks, kuna Washington nõuab Jaapani osalemist Hiina-vastases heidutuses, vahendas ajaleht The Financial Times laupäeval.

Leht kirjutas olukorraga kursis olevatele inimestele viidates, et AUKUS-e kaitseministrid teatavad esmaspäeval, et alustavad kõnelusi seoses pakti teise sambaga, mis kohustab liikmeid ühiselt arendama kvantarvutust, merealuseid võimeid, hüperhelikiirusel lendavaid relvi, tehisintellekti ja kübertehnoloogiat.

FT andmeil ei kaalu nad pakti esimese samba laiendamist, mis on mõeldud tuumajõul töötavate ründeallveelaevade toimetamiseks Austraaliasse.

2023. aastal käivitatud AUKUS on osa kolme riigi jõupingutustest ohjeldada Hiina kasvavat võimu India-Vaikse ookeani piirkonnas. Hiina on nimetanud AUKUS-e pakti ohtlikuks ja hoiatanud, et see võib õhutada piirkondlikku võidurelvastumist.

USA asevälisminister Kurt Campbell ütles kolmapäeval, et AUKUS allveelaevade projekt võib aidata heidutada Hiina plaane Taiwani suhtes, mis on demokraatlikult juhitud saareriik, mida Peking väidab olevat Hiina osa.

USA president Joe Biden on püüdnud tugevdada partnerlussuhteid USA liitlastega Aasias, sealhulgas Jaapani ja Filipiinidega, mille taustaks on Hiina sõjaline tugevnemine ja üha kasvavad territoriaalsed ambitsioonid.

Biden võõrustab kolmapäeval Washingtonis Jaapani peaministrit Fumio Kishidat ja peab neljapäeval kolmepoolse tippkohtumise, kuhu lisandub Filipiinide president Ferdinand Marcos Jr.