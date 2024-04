Kolonelleitnant Väli: kartus, et ukrainlaste kaitseliinid ei pea, on olnud asjatu

Kuigi Vene väed suruvad Ida-Ukrainas peale ning dikteerivad rünnakutempo, siis edu on olnud marginaalne ning ukrainlaste kaitseliinid peavad, ütles "Ukraina stuudios" kolonelleitnant Toomas Väli.

Kui peale Avdijivka langemist oli kartus, et ukrainlaste kaitseliinid ei pea Vene vägede survele vastu, siis see on osutunud asjatuks, märkis Väli.

"Rinne ikka tammub Avdijivka all paigal. Venelased siiski hoiavad tempot, operatsiooni tempo on kõrge Luhanski ja Donetski suunas ja tõenäoliselt on eesmärk saavutada Donetski oblasti piir. Edu on olnud marginaalne, läbimurded puuduvad," lausus ta.

Väli sõnul on Vene väed pakkunud huvitavaid taktikalisi lahendusi, et läbimurret saavutada. Näiteks käis sel nädalal meediast läbi suurem tankirünnak.

"Selge on see, et nad läbimurret üritavad. Maapind soodustab väheke raskemate masinate liikumist. Teine asi on see, et läbimurdeüritused toimuvad Avdijivka suunas, samamoodi Bahmutist läänes," lausus ta.

Väli sõnul on Vene vägede suured kaotused pannud analüütikud kukalt kratsima.

"Vaadates kaotuseid, neil tõusevad juuksed püsti. /.../Vabatahtlikud analüütikud ütlevad, et iga 100 meetri peal on üks põlenud vrakk. Need kaotused on nii meeletult suured, et ma ei suuda neist isegi aru saada. Viimastel päevadel on välja tulnud, et üritatakse teha teist maailmasõda, kus tanki peale on pandud terve jalaväerühm ja üritatakse halli ala läbida võimalikult kiiresti ja siis nii-öelda jalastuda," rääkis ta.

Väli kommenteeris ka väiteid, et Vene väed on kasutamas sõjaväljal pisargaasi.

"See on venelaste omapära. Nad loevad konventsioone ja kui seal pole täpselt nii kirjas selle ründeaine kohta, et see on keelatud, siis järelikult on see lubatud. /.../ Kui on võimalik vastast segadusse ajada, ka või pisargaasiga, siis seda ka tehakse, sest konventsioonis on lubatud nii teha," lausus ta.