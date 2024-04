Venemaa ründas droonidega Kiievi ja Odessa oblastit. The Economist: Venemaa õpetab Siberis välja 120 000 sõdurit. The Washington Post: Trumpi rahuplaan Ukrainas tähendaks Krimmi ja Donbassi loovutamist. IAEA kinnitas Zaporižžja tuumajaama ründamist.

Oluline esmaspäeval, 8. aprillil kell 13.06:

Venemaa tegi päeva jooksul juba teise rünnaku Ukraina linnadele

Venemaa tegi esmaspäeva kekspaiku teise rünnaku Ukraina linnadele, see kord oli tegemist raketirünnakuga.

Kokku töötas õhuhäire 12 oblastis, kell 12.47 teatas Ukraina õhuvägi raketiohu lõppemisest enamikes oblastites peale Harkivi, Dnipropetrovski ja Zaporižžja oblasti.

Ukraina rahvusringhäälingu Suspilne teatel kõlasid Odessa ja Zaporižžja linnas plahvatused.

Kiievi suunas tulistatud Tsirkon oli üsna uus

Eksperdid tuvastasid, et venelaste Kiievi pihta tulistatud hüperhelirakett Tsirkon on valmistatud Venemaa sissetungi ajal Ukrainasse, ütles Ukraina relvajõudude õhujõudude avalike suhete talituse juht Illja Jevlaš.

"Venelastel on jäänud päris palju rakette. Luure peavalitsuse (HUR) andmetel neid järel ligi tuhat. Ja vaenlane kasutab pidevalt uusi rakette. See tähendab, et varu on juba üsna ammendatud. Seda näeb isegi vaenlase hiljuti kasutatud rakettide analüüsist. Näiteks kui ta kasutas Tsirkoni, tegi Kiievi uurimiskeskus kindlaks, et rakett oli üsna uus ehk see rakett toodeti juba sõja käigus," rääkis ta telesaates.

Kõneleisik lisas, et samas on selge, et vaenlane on raketivarusid kogunud juba teatud aja. Lisaks uurib vaenlane sel viisil Ukraina õhutõrjet ja katsetab oma rakette, lisas Jevlaš.

"Üks selliste löökide eesmärke on luure," märkis ta.

Varem teatas Defense Express allikatele viidates, et 25. märtsil ründas Venemaa Kiievit kahe oma uusima raketiga Tsirkon ZM22.

Väljaanne viitab, et tegemist on selle raketi teise avalikult teadaoleva kasutamisega pärast ebaõnnestunud katset rünnata Kiievit 7. veebruaril. Toona kukkus kahjustatud rakett tõenäoliselt Desnjanski rajoonis teele.

Enne seda teatasid Ukraina õhujõud, et 25. märtsil kella 10.30 paiku ründas vaenlane Kiievit kahe ajutiselt okupeeritud Krimmist tulistatud ballistilise raketiga. Mõlemad hävitati.

Kuberner: Zaporižžja oblastis hukkus Vene rünnakutes kolm inimest

Ukraina Zaporižžja oblastis hukkus esmaspäeval Venemaa rünnakutes kolm inimest, teatas oblasti kuberner Ivan Federov.

"Zaporižžja oblasti Polohivski rajoonis sai Venemaa rünnakutes surma kolm ja haavata kolm inimest," kirjutas kuberner sotsiaalmeedias.

Päev varem sai Venemaa rünnakus Huljaipole linnale surma kolm inimest.

Kuberner ütles esmaspäeval, et Vene väed ründasid viimase 24 tunni jooksul oblasti kaheksat asustatud punkti "357 korral".

Osaliselt Zaporižžja oblastit okupeeriv Venemaa väitis pühapäeval, et Ukraina väed ründasid drooniga Venemaa kontrolli all olevat Zaporižžja tuumajaama.

Zõtomõri oblasti võimud hoiatavad Vene rünnaku järel õhureostuse eest

Zõtomõri oblastis asuva Zvjaheli linnavolikogu palus inimestel jääda esmaspäeval siseruumidesse. Põhjuseks on Vene droonirünnaku järel tekkinud õhureostus.

"Venemaa ründas öösel kogukonnas taristuobjekti. Tsiviilelanike seas kannatanuid pole. Praegu on otsene õhureostuse oht, mistõttu on soovitatav jääda siseruumidesse ning sulgeda aknad," kirjutas linnavolikogu Telegramis.

Ukraina lasi alla 24 Vene droonist 17, Odessas sai tabamuse logistikaobjekt

Ukraina õhuvägi tulistas alla 17 Vene drooni Shahed-136 ja ühe raketi H-59. Kokku ründas Venemaa Ukrainat öösel vastu pühapäeva ühe raketi H-59 ja 24 drooniga Shahed.

Droonid tulistati alla Odessa, Mõkolajivi, Kirovohradi, Hmelnõtskõi ja Žõtomõri oblasti õhuruumis. Venemaa lasi droonid välja Kurski oblasti, Krasnodari krais asuva Jeiski linna ja okupeeritud Krimmi territooriumilt.

Venemaa sihtis droonirünnakus Ukraina kriitilise tähtsusega taristut. Droonirünnaku tagajärjel on Odessa ja Mõkolajivi oblastis registreeritud kahjustusi.

Nii tabasid drooni rusud Odessa oblastis tanklat ning üks droon tabas nimetamata logistikaobjekti.

Mõkolajivi oblastis katkes 14 asulas elektrivarustus elektriliinile kukkunud drooni rusude tõttu. Vigastatuid oblastis ei ole.

IAEA kinnitas Zaporižžja tuumajaama ründamist

Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri (IAEA) peadirektor Rafael Grossi kinnitas pühapäeva õhtul, et Vene okupatsioonivägede kontrolli all olev Zaporižžja tuumajaam sattus droonirünnaku alla.

Konkreetselt tabas kolm drooni ühe reaktori kaitsekilpi, kirjutas IAEA peadirektor X-is (varem Twitter). Grossi sõnul on tegemist esimese taolise juhtumiga alates 2022. aasta novembrist.

Grossi lisas, et keegi ei tohiks saada sõjalist või poliitilist kasu tuumaobjektidele ründamisest. Samuti kutsus ta otsuseid langetavaid väejuhte üles hoiduma igasuguste tegevuste eest, mis rikuvad tuumaobjektide kaitsmise põhimõtteid.

IAEA teatas samuti, et rünnaku tagajärjel on teada ühest ohvrist ning Zaporižžja tuumajaama kuuenda ploki kahjustustest. Kuigi toimunu ei seadnud ohtu tuumajaama julgeolekut, kirjutab agentuur, et sellised juhtumid võivad ohustada reaktori kaitsekilbi terviklikkust.

Vene okupatsiooniväed süüdistavad Zaporižžja tuumajaama ründamises Ukrainat, samas kui Ukraina luure peavalitsuse (HUR) sõnul pole Ukraina rünnakuga seotud ning tegemist võis olla Venemaa enda libaoperatsiooniga.

Venemaa ründas droonidega Kiievi ja Odessa oblastit

Öösel vastu esmaspäeva tegi Venemaa droonirünnaku Ukrainale. Rünnaku algusest teatas Ukraina õhuvägi kell 23:08 pühapäeval, kui märgati Vene droonide liikumist Lõuna-Ukrainas. Hiljem tuli teateid Vene droonide kohta ka Põhja-Ukraina oblastites.

Nii Odessa kui Kiievi oblastis oli kesköö paiku kuulda plahvatusi, kohalike võimude sõnul töötas õhutõrje.

Hiljem öösel laienes droonioht ka Lääne-Ukrainale: droonid liikusid Rivne ja Žõtomõri oblasti õhuruumis Hmelnõtskõi oblasti suunas.

Kell 3:43 teatas Ukraina õhuvägi droonirünnaku lõppemisest.

The Washington Post: Trumpi rahuplaan Ukrainas tähendaks Krimmi ja Donbassi loovutamist

USA endine president Donald Trump on väitnud, et suudaks tagasivalimise korral lõpetada sõja Ukrainas 24 tunniga ja väidetavalt näeb tema plaan ette Ukraina territooriumi osalist loovutamist Venemaale, rääkisid allikad The Washington Postile.

Ajaleht teatas sellest, viidates ekspesidendi siseringi allikatele.

Täpsemalt kavatseks Trump rahu saavutamiseks survestada Ukraina juhtkonda loovutama okupeeritud Krimmi ja Donbassi alasid, ütlesid küsimust Trumpi või tema nõunikega arutanud isikud.

Trump olevat eraviisiliselt öelnud, et nii Venemaa kui Ukraina tahavad päästa oma nägu, nad otsivad vajalikud teed ise välja. Lisaks oleks Trumpi arvates osa ukrainlasi valmis ja nõus olema Venemaa osa.

Mõned Trumpi lähedased toetajad on püüdnud ekspresidenti veenda plaanist loobuma, sest territooriumi loovutamine Venemaale ja president Vladimir Putinile ainult tugevdaks diktaatori positsiooni ja õigustaks jõu kasutamist territooriumide ülevõtmisel.

Endisest Trumpi kriitikust Trumpi liitlaseks muutunud vabariiklasest senaator Lindsey Graham väitis, et on veetnud peaaegu kogu oma aja Trumpiga Ukrainast rääkides.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski on mitmel korral öelnud, et Ukraina ei saa aktsepteerida mingisuguseid territoriaalseid loovutamisi.

Trumpi väidetav plaan tähendaks drastilist loobumist president Joe Bideni senisest poliitikast, mis on rõhutanud Vene agressiooni tagasilöömist ja Ukrainale sõjalise abi andmist.

Trumpiga seotud välispoliitika analüütikud on aga rõhutanud Hiinast tulenevatele ohtudele vastuseismist ja vajadust vähendada Venemaa suurenevat sõltuvust Hiina sõjalisest, tööstuslikust ja majanduslikust abist. Samuti on Trumpi nõunikud vastu NATO laienemisele.

Trumpi kampaaniameeskond keeldus Washington Postile teemat kommenteerimast.

"Kõik spekulatsioonid president Trumpi plaani kohta tulevad nimetutelt ja mitteinformeeritud allikatelt, kellel pole aimugi, mis toimub või mis juhtuma hakkab," teatas kampaania pressiesindaja Karoline Leavitt avalduses.

"President Trump on ainus, kes räägib tapmise peatamisest," märkis Leavitt.

Isegi kui Trumpil ei ole praegu kohta Valges Majas, siis jätkub tema mõju kongressi vabariiklastele, kes on sügavalt lõhestunud Ukraina toetamise küsimuses. Trumpi naasmine presidendiametisse aga kasvataks tema mõju kongressile märkimisväärselt.

Oma avalikes esinemistes ei ole Trump öelnud, kuidas ta plaanib sõda lõpetada või Putini ja Zelenskiga läbi rääkida.

"Ma kavatsen öelda kummalegi teatud asju, mida ma ei ütleks ülejäänud maailmale, ja seepärast ei saa ma teile praegu rohkem öelda," lausus Trump möödunud kuul intervjuus.

Trump on ka varem korduvalt kiidelnud, et suudab sõja ühe päevaga lõpetada. Ekspresident ei ole aga täpsustanud, kuidas seda ellu viia.

Kuulujutud Trumpi plaani kohta hakkasid levima juba eelmise aasta novembris parempoolse mõttekoja Heritage Foundation korraldatud kohtumise järel. Kohtumisel ütles endine Trumpi Valge Maja nõunik Michael Anton, et Trumpi rahuplaan hõlmaks Krimmi ja Donbassi loovutamist Venemaale, NATO laienemise piiramist ning Putini motiveerimist Hiinast sõltuvuse vähendamiseks.

Kui ajakirjanikud pöördusid märtsis Antoni poole kommentaari saamiseks, ütles ta, et ta pole Trumpiga viimase 18 kuu jooksul suhelnud. Samuti väitis ta, et ta ei tea midagi Trumpi Ukraina rahuplaanist.

Üritust korraldanud Heritage Foundationi töötaja James Carafano keeldust kommenteerimast kohtumist, sest tegemist oli eravestlusega.

The Economist: Venemaa õpetab Siberis välja 120 000 sõdurit

Venemaa õpetab Siberis välja lisadivisjone, mida võiks kasutada eelkõige Harkivi vallutamise katseks, kuid sellise operatsiooni väljavaated näivad kahtlased, kirjutas pühapäeval väljaanne The Economist viitega Ukraina luureallikale.

"Venemaa treenib praegu Ida-Siberis kuut diviisi ehk umbes nii 120 000 sõjaväelast. 3. aprillil ütles president Volodõmõr Zelenskõi, et Venemaa mobiliseerib juunis veel 300 000. Harkiv on üks mitmest võimalikust tulevase rünnaku suunast," seisis väljaandes, mida vahendas uudisteagentuur UNIAN.

Märgitakse, et rünnak Harkivile ei tundu kuigi tõenäoline, kuid Venemaa propaganda arutab sellist stsenaariumi aktiivselt. Seetõttu võib see olla lihtsalt Kremli infooperatsioon.

"Veelgi enam, venelased kukkusid esimesel katsel Harkivi vallutada suurejooneliselt läbi 2022. aastal, mil linna kaitse oli palju väiksem. Selline operatsioon eeldaks Ukraina kaitsest läbimurdmist ja linna piiramist, õhus üleoleku kehtestamist ja edasist võitlust linnas endas – selleks kõigeks venelastel võimekust napib," kirjutas Economist.

"On suur tõenäosus, et neil see ei õnnestu," ütles Ukraina endine kaitseminister Andri Zagorodnjuk.

Harkivi ärimees Denõss Jaroslavski, kes nüüd juhib eriüksuse luureüksust, nõustus selle arvamusega: "Nad ei saa Harkivit vallutada, kuid selle hävitamine on võimalik. Räägime ilmselt millestki Aleppo sarnasest."

Zelenski sõnul on Harkivis vaja õhutõrjesüsteeme Patriot

Ukraina võimud otsivad võimalust pakkuda Harkivile paremat kaitset pidevate Venemaa rünnakute eest, rääkis pühapäeval president Volodõmõr Zelenski oma õhtuses videopöördumises.

President märkis, et olukord linnas on väga karm ja seal käib pidev Vene terror nüüd juba igapäevaselt.

"Nüüd on pommidega käimas juba igapäevane terror," tõdes riigipea.

Zelenskõi kutsus sellega seoses lääne partnereid tõhustama Ukraina õhutõrjesüsteeme.

"Otsime võimalusi anda Harkivile rohkem taevakaitset. See on ülesanne nii sõjaväelastele ja ka kõikidele Ukraina diplomaatidele. Kõigile, kes vastutavad rahvusvahelise suhtluse eest, kes peavad iga päev partneritega dialoogis olema," seletas riigipea.

Zelenski märkis, et õhutõrjesüsteemide nappus Ukrainas on ilmne kõigile rahvusvahelistele partneritele.

"Maailm peab lõpuks kuulma seda valu, mida Vene terroristid tekitavad Harkivile, Kupjanskile ja teistele Donetski oblasti linnadele. Zaporižžjale, Sumõ oblastile ja paljudele teistele Ukraina kogukondadele. Maailmas on õhutõrjesüsteeme, mis võivad aidata. Nende süsteemide Ukrainale andmiseks on vaja vaid poliitilist tahet," rõhutas Zelenski.

"Patriot raketid kuuluvad praegu just Ukrainasse, et hiljem ei peaks neid kasutama kogu NATO idatiival," hoiatas president.

Samas tänas Zelenski kõiki riike, kes on juba aidanud.

Ukraina teatel kaotas Venemaa ööpäevaga 890 sõdurit

Ukraina relvajõudude esmaspäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 448 400 (võrdlus eelmise päevaga +890);

- tankid 7087 (+13);

- jalaväe lahingumasinad 13 575 (+24);

- suurtükisüsteemid 11 356 (+40);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1039 (+3);

- õhutõrjesüsteemid 751 (+2);

- lennukid 347 (+0);

- kopterid 325 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 8996 (+40);

- tiibraketid 2065 (+1);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 15 110 (+39);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0)

- eritehnika 1867 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.