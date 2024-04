Pennsylvania demokraadist kuberner kritiseeris Bideni energeetikapoliitikat

"Sõltumata mis põhjusel kehtestas administratsioon selle [keelu], loodan, et see kaotatakse kiiresti. See on kriitilise tähtsusega meie osariigile," ütles Shapiro Finanacial Timesile.

Pennsylvania on suuruselt teine kildagaasi tootja USA-s Texase järel, osariigis toodetakse umbes 20 protsenti riigi kildagaasist. Kildagaasi tootmise järsk kasv viimase aastakümne jooksul on muutnud USA-d maailma suurimaks LNG eksportööriks. USA toodangust sõltuvad gaasihindade madalal hoidmiseks Euroopa riigid.

Vabariiklased kritiseerivad teravalt Bideni keeldu, mis laieneb uutele terminalidele ehituslubade väljastamisele ja planeeringute kooskõlastamisele. Kuigi administratsioon lubas, et keeld jääb ajutiseks, pole selge, millal sellest loobutakse. Märtsis tehtud arvamusküsitluse järgi ei toeta Bideni keeldu 58 protsenti Pennsylvania valijatest.

Osariik mängib tähtsat rolli USA presidendivalimistel, mis toimuvad 5. novembril. Küsitluste järgi on Trumpi ja Bideni toetus Pennsylvanias sisuliselt võrdne. Biden võitis 2020. aasta presidendivalimised osariigis kõigest 1,2-protsendipunktilise edumaaga, samas kui Trumpi edumaa Hillary Clintoni ees oli 2016. aasta presidendivalimistel kõigest 0,7 protsendipunkti.

Demokraadist president püüab esitleda ennast sinikraedest töötajate toetajana, säilitades samal ajal progressiivsete demokraatide toetust, kes nõuavad temalt ambitsioonikamat kliimapoliitikat.

Shapiro sõnul on vale sundida poliitikakujundajaid valima töökohtade ja keskkonnahoiu vahel.

"Me saame teha mõlemat korraga," ütles ta, lisades, et maagaas võib mängida olulist rolli rohelises üleminekus.

Arvestatav osa Pennsylvania kildagaasist eksporditakse LNG-terminalide abil välismaale ning gaasitootjad on lootnud, et Bideni otsuse järel pausile pandud LNG-projektid võimaldaksid neil tulevikus eksportida rohkem maagaasi.

Shapiro pole ainus Pennsylvania demokraat, kes on Bideni seisukohta kritiseerinud. Veebruaris väljendasid Pennsyvaniat USA senatis esindavad John Fetterman ja Bob Casey muret ajutise keelu pärast ning lubasid nõuda poliitika tagasipööramist, kui see mõjutab energeetikasektori töökohti. Casey võitleb tagasivalimise pärast novembris toimuvatel senativalimistel.

LNG eksporditerminale puudutavad reeglid on tõusnud päevakorda ka Washingtonis. Vabariiklasest esindajatekoja spiiker Mike Johnson on hiljuti avaldanud arvamust, et üks Ukraina abipaketi heakskiitmise tingimus võiks olla Bideni keelu tühistamine. Teised vabariiklased on öelnud koguni, et nad ei kavatse heaks kiita föderaalsete vahendite vabastamist märtsi lõpus hävinud Baltimore'i silla taastamiseks enne keelu tühistamist.

Bideni administratsioon kaitseb uute LNG-terminalide ehitamise keeldu. Eelmisel nädalal nafta- ja gaasisektori ettevõtteid koondavale ühingule American Petroleum Institute (API) saadetud kirjas teatas administratsioon, et ajutine keeld on vajalik selleks, et uuendada terminalide ehituslubade menetlemise reegleid. Vajadust muudatuste järele tingisid valitsuse sõnul muutused USA ja maailma maagaasiturgudel.