Tallinna on sel suvel oodata sadakond kruiisilaeva

Kruiisiturism on maailmas pärast koroonakriisi hoogsalt taastunud ja laevade täituvus 2023. aastal paranes ka Läänemerd külastavatel kruiisilaevadel. Tallinna on oodata tänavu sada kruiisilaeva, Saaremaale seitse.

Kuigi kruiisiturism maailmas võtab hoogu, siis Läänemerele tulevad kruiisilaevad veel ettevaatlikult, ütles Tallinna Sadama turundus-ja kommunikatsioonijuht Sirle Arro.

"Kruiisiturism maailmas on tasapisi taastunud. Läänemerel siiski nii hea ei ole. Meid on siin ju mitmed kriisid mõjutanud – koroonakriis ja Ukraina sõda. Seetõttu on suuremad kruiisifirmad reiside planeerimisel ja laevade siiasaatmisel ettevaatlikumad," rääkis Arro.

"Kruiisifirmad broneerivad külastusi kaks-kolm aastat ette, aga see aeg, mis meil oli kaks-kolm aastat tagasi, oli ikkagi pisut ehmatav. Need kruiisilaevad, mis meid sel ajal külastasid, nende täituvus oli oodatust oluliselt madalam ja võib-olla seetõttu ei juletud edaspidiseks nii palju külastusi broneerida. Aga me näeme, et aasta-aastalt hakkab rohkem laevu siia piirkonda tulema, aga laevad on väiksemad kui seni," selgitas Tallinna Sadama esindaja.

Oma mõju on ka sellel, et Peterburi on Läänemere kruiisisadamate kaardilt kadunud.

"Kahjuks küll, sest kruiisifirmad traditsiooniliselt on Läänemere kruiisi turundanud just läbi selle, et on võimalus külastada Peterburi. Peterburi on olnud meile ka varasemalt väga hea tuluallikas, sest sealt on saadud odavat kütust, sealt on saadud väga palju tulu ekskursioonide pealt, sest teatavasti, kui Peterburi külastada, siis sul peab olema kas viisa või pead organiseeritud ekskursioonile minema. Nüüd on see tuluallikas ära langenud," selgitas Arro.

Ta lisas, et teine pool on turundus. "Inimesed on Läänemere kruiisi teadnud kui võimalust külastada just Peterburi. Nüüd seda teadlikkust regioonist laiemalt just kaugemetele turgudele viia võtab aega. Läänemere piirkond on väga mitmekesine. Siin on väga palju huvitavaid sihtkohti – Tallinn, Stockholm, Helsingi, Kopenhaagen, Gdansk, Riia. Samuti pisemaid ja põnevaid sihtkohti nagu Saaremaa näiteks."

Kruiisilaev Saaremaa sadamas Autor/allikas: Margus Muld/ERR

Kruiisiturismi taastumisele Euroopas avaldab mõju ka süvenev majanduslangus ning Euroopa Liidu kehtestatud karmid keskkonnanõuded, mis muudavad Läänemere piirkonnas ristlemise võrreldes muude kruiisipiirkondadega kallimaks. Kruiisilaevu on sellel aastal Tallinna oodata saja ringis. Hooaeg saab alguse 25. aprillil.

"Laevad on võib-olla väiksemad, aga me ootame, et täituvus on saja protsendi ligi. Sel aastal külastavad kruiisilaevad meid ka veel oktoobris ja tulemas on isegi kaks jõulukruiisi. Külastused on hajunud pikemale perioodile," rääkis Arro.

Samuti on Tallinna tulemas väiksemaid laevu, mis peatuvad siin öösel. "Üle pika aja on üks selline päev, 10.juuli, mil sadamasse tuleb neli kruiisilaeva korraga. Sellist pilti me pole mitu aastat näinud. Loodame, et saame kenasti hakkama. Muidu on juuli ja august traditsiooniliselt puhkusekuud ja siis on ka kruiisilaevu rohkem."

Saaremaale on oodata seitset kruiisilaeva, nii juulis kui augustis.

Läänemere piirkond on alati olnud populaarne sakslaste hulgas, nii ka tänavu, ütles Arro.

"Saksa kruiisifirmade külastused on taastumas kõige kiiremini. Kindlasti tuleb reisijaid ka Inglismaalt, Ameerikast ja Prantsusmaalt. Just need jõulukruiisid on prantslastega. Esimene kruiisilaev aprillis on inglastega, aga teine prantslastega," rääkis Arro.