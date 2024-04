Nicaragua kaebas Saksamaa Gaza sõjaga seoses rahvusvahelisse kohtusse

Nicaragua kaebas Saksamaa rahvusvahelisse kohtusse. Hagi kohaselt seisneb Saksamaa süü Iisraeli pidevas relvadega varustamises.

"Palun saage aru, et ma ei saa praegusel hetkel sellel ametikohal olles Nicaragua avaldust kommenteerida, kuid nagu ma ütlesin juba reedel, lükkame me Nicaragua süüdistused väga selgelt ja otsustavalt tagasi. Saksamaa pole rikkunud ei genotsiidikonventsiooni ega ka rahvusvahelist rahandusõigust ja me selgitame seda üksikasjalikult homme rahvusvahelise kohtu ees," rääkis Saksamaa välisministeeriumi pressiesindaja Sebastian Fischer.