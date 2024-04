Sõja 776. päev: USA saatis Ukrainale huthidele mõeldud Iraani relvi

Oluline teisipäeval, 9. aprillil kell 22.44:

- Venemaa õhurünnakus hukkus üks inimene ja kaks said haavata

- Luureallikas: Ukraina ründas Venemaa lennundustehast;

- USA saatis Ukrainale huthidele mõeldud Iraani relvi;

- Ukraina prokuratuur: teada on 54 venelaste hukatud Ukraina sõjavangi;

- Kuberner: Zaporižžjas sai Vene raketirünnakus surma neli inimest;

- Ukraina õhutõrje tulistas alla kõik 20 Vene ründedrooni;

- Venemaa korraldas droonirünnaku Ukrainale;

- Vene raketirünnakus Poltava oblastis asuvale ühiselamule hukkus inimene;

- Sevastopolis kõlas tugev plahvatus;

- The Hill: Ukraina saatus võib olla Macroni kätes;

- Kinzinger: Ukraina kaotuse korral süüdistavad ajalooõpikud Johnsonit.

Vene õhujõud sooritasid õhurünnaku Donetski oblastis asuvale Kostjantõnivka linnale. Rünnakus hukkus üks inimene ja kaks said haavata. Ühe maja rusude all võib olla veel kaks inimest, teatas teisipäeval oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Vadim Filaškin.

"Kostjantõnivkat tabas õhurünnak. Seni on teada üks hukkunu ja kaks haavatut. Lisaks võib ühe maja rusude all olla veel kaks inimest. Otsinguoperatsioon jätkub. Pommi läbi sai kannatada 27 eramut, kolm korrushoonet, kaks taristurajatist ja haldushoone," kirjutas Filaškin Telegramis.

Ukraina sõjaväeluure agentuur korraldas rünnaku Venemaal Voroneži oblastis asuvale lennundustehasele, ütles Ukraina luureallikas Reutersile.

Ukraina allikas ütles, et rünnakus sai pihta Borissoglebski linnas asuv 711. lennukiremonditehas. Allikas ei täpsustanud tekitatud kahjustuse ulatust.

Venemaa kaitseministeerium teatas varem, et oblasti kohal tulistati alla kaks drooni.

Reuters teatas, et piirkonnas toimunud plahvatusest on ka turvakaameravideo, mille asukoha tõesust kinnitavad nii satelliidipildid kui ka tänavavaate pildid. Samuti on Reutersi teatel kinnitust leidnud videol olev kuupäev.

Borissoglebsk asub umbes 350 kilomeetri kaugusel Ukraina kontrolli all olevast rindejoone osast Kirde-Ukrainas.

USA valitsus andis Ukrainale väikerelvi ja laskemoona, mis konfiskeeriti Jeemenis, kui need olid teel Iraani vägedelt huthi mässulistele, teatas Ühendriikide sõjavägi teisipäeval.

"USA valitsus andis Ukaina relvajõududele üle 5000 AK-47-t, kuulipildujat, snaipripüssi, RPG-7-t ja üle 500 000 lasu 7.62mm laskemoona," ütles USA keskväejuhatus sotsiaalmeedias.

Relvad ja laskemoon anti ukrainlastele eelmisel nädalal.

"Need relvad aitavad Ukrainal kaitsta end Venemaa sissetungi eest," ütles CENTCOM ja lisas, et sellest piisab brigaadi varustamiseks.

Relvad ja laskemoon konfiskeeriti vahemikus 2021. aasta maist 2023. aasta veebruarini neljast "kodakondsuseta sõidukist", millega neid toimetati Iraani revolutsioonikaardilt Jeemeni huthidele.

Huthid on alates 2023. aasta novembrist solidaarsuse märgiks Gaza palestiinlastega rünnanud laevu Adeni lahes ja Punasel merel.

"Iraani toetus relvarühmitustele ohustab rahvusvahelist ja piirkondlikku julgeolekut, meie ning meie partnerite vägesid, diplomaatilist personali ja kodanikke regioonis. Me teeme ka edaspidi kõik, et heita valgust Iraani destabiliseerivale tegevusele ja see peatada," teatas CENTCOM.

Ukraina peaprokuratuur uurib 27 Ukraina sõjavangide hukkamise kriminaalasja, teada on 54 Ukraina kaitsja tapmine, teatas peaprokuratuur teisipäeval viitega peaprokuratuuri sõjakuritegude osakonna juhatajale Juri Beloussovile.

Peaprokuratuur märkis sotsiaalmeedias, et Beloussov kinnitas portaali Suspilne eetris, et okupandid panid toime kuriteo, mis salvestati videole ja avaldati 7. aprillil sotsiaalvõrgustikes.

Beloussovi sõnul juhtus see Hersoni oblastis Krõnkõ lähedal, aga üksikasju alles kontrollitakse.

Samas kutsus osakonnajuhataja üles hoiduma hukkunud Ukraina sõdurite nimede enneaegsest avaldamisest.

"Selle ja eelnevate tõikade põhjal uurime välja ka väejuhatuse, mis selliste tegude eest vastutab. Jutt ei ole mitte ainult üksuste ülematest, vaid ka kõrgemast sõjalis-poliitilisest juhtkonnast. Sest see ei ole üksikjuhtum, vaid näitab Venemaa poliitikat," rõhutas Beloussov.

Peaprokuratuuri teatel on Ukraina sõjavangide hukkamise juhtumeid tuvastatud alates 2022. aasta märtsist.

Kohus mõistis esimese Vene sõjaväelase Tšernihivi oblastis Ukraina kaitsja hukkamise eest juba süüdi. Uurimist raskendab asjaolu, et prokuröridel ja uurijatel puudub üldjuhul juurdepääs kuriteopaigale ja võimalus surnukehasid uurida.

"Aga see töö käib. Ukrainal on kuritegude dokumenteerimisel ainulaadne kogemus, isegi alale juurde pääsemata. Teeme koostööd Rahvusvahelise Kriminaalkohtu, ÜRO vaatlusmissiooni, luureagentuuride ja valitsusväliste organisatsioonidega, kes samuti koguvad teavet. Meie ülesanne on nüüd dokumenteerida, jäädvustada, maailmale tõtt rääkida," tsiteeriti peaprokuratuuri sõjakuritegude osakonna juhatajat.

Ukrainas Zaporižžjas hukkus esmaspäevase raketirünnaku tagajärjel neli inimest, kaheksa sai vigastada, hävisid elumajad ja taristu, ütles oblasti sõjakuberner Ivan Fedorov teisipäeva hommikul.

"Vaenlase Zaporižžja raketirünnakus hukkus neli inimest, kaheksa sai vigastada," kirjutas ta Telegramis.

Ukraina õhutõrje suutis alla tulistada kõik 20 drooni Shahed, millega Venemaa ründas riiki öösel vastu teisipäeva, teatas Ukraina õhuväe ülem Mõkola Oleštšuk.

Vene droonid tõusid õhku okupeeritud Krimmi Tšauda neemelt ning Krasnodari krais asuva Primorsko-Ahtarski linna territooriumilt. Lisaks kasutas Venemaa rünnakus neli raketti S-300.

Ukraina õhutõrje suutis alla tulistada kõik 20 Vene ründedrooni Mõkolajivi, Odessa, Hersoni, Dnipropetrovski, Poltava, Vinnõtsja ja Lvivi oblasti õhuruumis.

Venemaa korraldas öösel vastu teisipäeva droonirünnaku Ukrainale.

Kui kella kolme paiku töötas suuremas osas Ukrainast õhuhäire, siis kella viie seisuga töötas õhuhäire ainult Lääne-Ukrainas, konkreetselt Lvivi, Ternopili ja Ivano-Frankivski oblastis.

Kella kahe paiku kõlasid kaks korda plahvatused Poltava oblastis, vahendas Ukraina rahvusringhääling Suspilne. Lisaks tuli teade plahvatustest Hmelnõtskõi oblastis.

Samuti vahendas Ukraina meedia, et kella poole nelja paiku töötas Lvivi oblastis õhutõrje.

Kella poole kuue seisuga lõppes õhuhäire töö kõikides oblastites.

Andmed allatulistatud droonide arvu ja võimalike kahjustuste kohta selguvad hommiku jooksul.

Iraani päritolu Vene ründedroon Shahed-136. Autor/allikas: SCANPIX/PACIFIC P/SIPA/ALEKSANDR GUSEV

Venemaa tegi esmaspäeva hilisõhtul raketirünnaku Poltava oblastile. Rakett tabas Poltava omavalitsuses asuvat ühiselamut.

Poltava oblasti kuberneri Filip Pronini sõnul hukkus rünnakus üks inimene ja veel kümme sai vigastada. Kõik kannatanud on tsiviilisikud.

Rünnaku käigus on osaliselt hävinud elamu katus ning algas tulekahju. Samuti said kahjustada mitmed lähedal asuvad majad.

Ööl vastu teisipäeva oli okupeeritud Sevastopolis kuulda valju plahvatust, vahendas kohalike Telegrami kanalite informatsiooni uudisteagentuur UNIAN.

Ühtlasi teatati Vene õhutõrje tegutsemisest.

Kanal Krimmi tuul kirjutas, et plahvatust oli kuulda Jevpatorias. Vahepeal teatati ka valjust paugust Nahhimovski rajoonis.

Okupatsioonivõimud toimuvat ei kommenteerinud.

Kella poole kahe ajal kutsus Sevastopoli asekuberneri kohusetäitja Jevgeni Gorlov linnaelanikke üles õhutõrje tööst videoid mitte levitama.

Lääs ei ole suutnud vastata Venemaa ohu väljakutsele ja vajab tugevaid liidreid, kes suudavad inimesi mobiliseerida, kirjutas Rutgersi ülikooli politoloogiaprofessor Alexander Motyl ajalehe The Hill veerus, mida vahendas teisipäeval uudisteagentuur UNIAN.

Professor soovitas muu hulgas analüüsida Norra välisministri Espen Barth Eide hiljutist avaldust, et keegi ei tee piisavalt selleks, et Ukraina sõda võidaks.

"Loogiline mõte selle taga on järgmine - kui usute, nagu väidavad Eide ja enamik NATO riike, et Putini Venemaa kujutab endast eksistentsiaalset ohtu Euroopale, siis teete kõik endast oleneva, et sellele ohule vastu seista, aidates Ukrainal võita. Ja kui te ei tee Ukraina abistamiseks kõike, mida saate, siis järeldub, et te ei pea Putini Venemaad eksistentsiaalseks ohuks Euroopale," kirjutas politoloog.

Professor märgib, et viivitus, ebapiisav toetus ja vastumeelsus Venemaa vastu karmide sanktsioonide kehtestamisel viitavad sellele, et NATO liikmesriigid ei mõtle tegelikult seda, mida nad räägivad.

Selles küsimuses on politoloogi hinnangul ausam Ungari ja Slovakkia peaministrite, aga ka Donald Trumpi seisukoht.

"Isegi Poola, mis on Ukraina lähedane liitlane, ei näi mõistvat, et piiri tõkestamine Ukraina viljaveokitele ja nõnda Ukraina majanduse kahjustamine ei ole viis näidata oma arusaama Venemaa ohust," ütles teadlane.

Balti riigid on professori hinnangul ohust teadlikud ja hiljuti nägi Prantsuse president Emmanuel Macron niiöelda valgust ja läks Putini kõige kindlameelsemate kriitikute poolele, kuigi retooriliselt.

"USA on suurim silmakirjatseja. Kui välja arvata väike rühm tulihingelisi Trumpi toetajaid USA kongressis, siis jääb Ameerika poliitiline klass seisukohale, et valdav enamus toetab Ukrainat ja mõistab Venemaa ohu ulatust. Ometi on Washington osutunud suutmatuks allutada valimispoliitikat ja isiklikke ambitsioonidele ilmselgele võimalusele, et Ukraina lüüasaamine tähendaks Venemaa jätkuvat laienemist ja Kolmandat maailmasõda – ja sealjuures tuhandete ameeriklaste surma," seletas politoloog.

Motyl usub, et Lääne võimetust uskuda, et Putin on uus Hitler, võib seletada lootusega, et see on lihtsalt mingi halb unenägu.

"Kui Putin aga läheb oma teed mööda edasi, siis võib nende uni paraku muutuda püsivaks," rõhutas teadlane.

Professor on kindel, et Läänes puudub uus Winston Churchill või Franklin Roosevelt, kes suudaks inimesi mobiliseerida ja Venemaa ohule julgelt vastu astuda.

"Iroonia on see, et Putin on sarikaotaja ja strateegiline imbetsill, keda võib proovida julgev lääne liider kergesti üle kavaldada. President Volodõmõr Zelenskõi, vaatamata kõikidele oma puudustele, tõusis oma ülesannete kõrgusele ja hoolimata poliitilise kogemuse puudumisest õnnestus tal rahvas ühendada ja Putinile vastu hakata. Seetõttu on tugevate liidrite esilekerkimine võimalik ka tänapäeval," jätkas politoloog.

Professor välistas samas, et selliseks juhiks võiks saada Joe Biden või Donald Trump.

"Kahjuks ei ole president Joe Biden suutnud maailma Putini vastu juhtida. Donald Trump on samuti näidanud, et ta ei saa olla selliseks juhiks. See võib jätta Ukraina ja Lääne saatuse härra Macroni kätesse. Kas ta suudab selle ülesandega toime tulla?" küsis Motyl.

Kui USA ei anna Ukrainale abi ja riik kaotab sõja Venemaa vastu, siis ajalooõpikud süüdistavad selles parlamendispiikrit Mike Johnsonit, ütles endine kongresmen Adam Kinzinger meediakanalitele The Hill ja CNN, mida vahendas esmaspäeval uudisteagentuur UNIAN.

"Nüüd peab ta mõtlema oma südametunnistusele, sest ma pean teile ütlema, et kui Ukraina selle võitluse kaotab, siis on tema ajalooraamatutes see mees, kellest kirjutatakse kaotuse põhjusena. See on keegi, kes saaks midagi teha, mis olukorda muudaks ja ei tee seda," rääkis

"Peame tunnistama tõsiasja, et Ukrainat ei aita mitte meie. Ukraina aitab meid kaitstes ennast ühe meie peamise konkurendi ja ausalt öeldes vaenlase eest siin maailmas," jätkas Kinzinger.

The Hill märkis, et esindajatekoda naaseb sel nädalal pärast kahenädalast pausi tööle.

Johnson on lubanud USA kongressi puhkuselt naastes Ukrainale mingil kujul abi anda, kuid pole siiani täpsustanud, kuidas ta seda teha kavatseb.

Ekspresident Donald Trumpi liitlane, Georgia osariiki esindav Marjorie Taylor Greene algatas enne vaheaega protseduuri vabariiklasest spiikri Johnsoni tagandamiseks, süüdistades teda liigsete järeleandmiste tegemises demokraatidele. Kinzingeri sõnul on eemaldamise eduka katse tõenäosus siiski väike.

Poliitik kutsus Johnsonit üles selle asemel saavutama demokraatidega kokkuleppe Ukraina abistamiseks.

Ukraina relvajõudude teisipäeval esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele sõjas alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 449 250 (võrdlus eelmise päevaga +850);

- tankid 7110 (+23);

- jalaväe lahingumasinad 13 620 (+45);

- suurtükisüsteemid 11 386 (+30);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 1039 (+0);

- õhutõrjesüsteemid 753 (+2);

- lennukid 347 (+0);

- kopterid 325 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 9033 (+37);

- tiibraketid 2065 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 15 181 (+71);

- laevad / paadid 26 (+0);

- allveelaevad 1 (+0);

- eritehnika 1868 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.