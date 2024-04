Trump: abortide üle otsustagu osariigid

USA vabariiklaste presidendikandidaat Donald Trump teatas esmaspäeval, et ta ei toeta üleriigilist abordikeeldu ning aborte reguleerivate seaduste üle peaksid otsustama osariigid. Trumpi otsus valmistas pettumuse vabariiklaste paremtiivale, kuid see võib parandada tema tagasivalimise väljavaateid.

Trump on viimaste kuude jooksul andnud segaseid signaale abortide teemal. Ühelt poolt kritiseeris ta eelmisel aastal oma eelvalimiste oponendi, Florida kuberneri Ron DeSantise ettepanekut kehtestada abordikeelu pärast raseduse kuuendat nädalat. Teiselt poolt ei välistanud Trump ise veel märtsis üleriigilise abordikeelu toetamist raseduse 15. nädala järel. Esmaspäeval avalikustas vabariiklaste presidendikandidaat oma seisukoha.

"Minu arvamus on, et abordiõigus on praegu õiguslikult selline, nagu kõik on tahtnud. Osariigid otsustavad hääletuse või seadusandluse või mõlema abil, ning nende otsus on seadus," ütles Trump oma sotsiaalmeediavõrgustikus Truth Social avaldatud videopöördumises.

"Lõppude lõpuks on see inimeste tahte küsimus," lisas vabariiklaste presidendikandidaat.

Trump rõhutas, et ta toetab mõningaid aborte võimaldavaid erandeid, kuigi ta ei lubanud, et ta hakkab tegutsema nende erandite seadustamiseks.

"Nagu Ronald Reagan, toetan tugevalt erandeid vägistamise, verepilastuse ja ema elu ohustava raseduse puhul. Sel teemal peab juhinduma oma südamest," ütles ekspresident.

Abortide keelustamist nõudva ühenduse Susan B. Anthony Pro-Life America juht Marjorie Dannenfelser teatas pärast Trumpi avaldust, et ta on sügavalt pettunud Trumpi seisukohas. Vabariiklaste seas mõjukas ühendus on varem eelvalimiste jooksul teatanud, et see ei hakka toetama kandidaate, kes ei nõua üleriigilist abordikeeldu hiljemalt raseduse 15. nädala järel.

Trumpile lähedased allikad ütlesid aga CBS Newsile, et ekspresident nimetas korduvalt eravestlustes vabariiklaste soovi kehtestada abordikeeldu poliitilisi kaotusi toovaks seisukohaks.

Ka USA president Joe Biden ning demokraadid on püüdnud kasutada valijate rahulolematust abordipiirangutega enda toetuse kasvatamiseks. Analüütikud arvavad, et demokraatide oodatust paremad valimistulemused viimase kahe aasta jooksul on osaliselt seotud just valijate pahameelega abordi keelustamise katsetega.

Siiski ütles Trump oma esmaspäevases videopöördumises, et just tema poolt ametisse nimetatud USA ülemkohtu kohtunikud tühistasid 1973. aastast pärit pretsedendi kohtuasjas Roe vs. Wade. Peeaegu pool sajandit kuni kohtu uue otsuseni 2022. aasta juunis püsinud pretsedent garanteeris naistele kõikjal USA-s õiguse abordile.

Esmaspäeval reageeris Trumpi avaldusele ka Bideni kampaaniameeskond. Bideni nimel avaldatud pressiteates seisab, et Trumpi videopöördumine kinnitab, et just ekspresident "vastutab Roe vs. Wade'i tühistamise eest", mis põhjustas riigis "jõhkrust ja kaost".

Omalt poolt nimetas Trump demokraate abordi teemal radikaalideks, väites tõenditeta, et demokraadid toetavad aborti "isegi pärast raseduse üheksandat kuud". Trump lisas, et demokraadid toetavad "hukkamist pärast sündi".