Briti välisminister Cameron kohtus Floridas Trumpiga

Briti välisministeerium ei avalikustanud kohtumise detaile, kuid toonitas, et kohtumiste korraldamine välisriikide opositsioonijuhtidega on tavaline praktika enne valimisi.

Välisministeeriumi allikas ütles ajalehele The Telegraph, et kohtumine oli tulemuslik ning Cameroni eesmärk oli seletada Trumpile, kui palju Ühendkuningriik panustab riigikaitsesse.

Teisipäeval ja kolmapäeval kohtub Cameron USA presidendi Joe Bideni administratsiooni ametnike ja kongressi vabariiklaste ning demokraatidega. Enne visiidi algust ütles Briti välisminister, et ta soovib innustada esindajatekoja spiikrit Mike Johnsonit võtma vastu Ukraina abipaketti. Samas pole Finanacial Timesi allikate sõnul Cameronil ja Johnsonil plaani kohtuda.

Kohtumisel teiste Washingtoni vabariiklastega kavatseb Cameron öelda neile, et Ukraina abipaketi vastuvõtmine on vajalik, sest ainult Ukraina võit Venemaa üle suudab näidata, et "piiridel on tähtsust".

Cameroni ja Trumpi kohtumine on esimene kord, kui mõni ametis olev Briti minister on kohtunud Trumpiga pärast tema valimiskaotust 2020. aasta USA presidendivalimistel.

Veel hiljuti kritiseeris Cameron Trumpi avaldust, et ta laseks Venemaal rünnata neid NATO riike, mis ei täida kahe protsendi kaitsekulutuste eesmärki. Briti välisministri sõnul pole see "mõistlik lähenemine".

Enne oma USA-visiidi algust rõhutas Cameron eelmisel nädalal toimunud NATO välisministrite kohtumise järel, et USA esindajatekoda peaks viivitamatult vastu võtma Ukraina abipaketi.

"Ameerika vajab seda. [Raha] on kongressis blokeeritud. Spiiker Johnson saab selle eraldamise kongressis tagada. Kavatsen temaga järgmisel nädalal kohtuda ning öelda, et me vajame seda raha, Ukraina vajab seda raha. Ukrainas on kaalukausil Ameerika julgeolek, Euroopa julgeolek, Briti julgeolek ning Ukraina vajab meie abi," ütles toona Cameron.

Ühtlasi kavatseb Cameron kohtuda teisipäeval USA välisministri Antony Blinkeni ja Valge Maja riikliku julgeoleku nõuniku Jake Sullivaniga.