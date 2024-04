Brasiilia ülemkohus avas juurdluse Elon Muski tegevuse suhtes

Musk kirjutas oma platvormil, et ta allu kohtu poolt nõutud piirangutele, sest kohtu otsus polnud põhiseaduspärane. Samuti kutsus Musk üles Moraese tagasiastumisele või ametist tagandamisele, kirjutab BBC.

Kui X ei täida kohtotsust, määratakse sellele päevas 100 000 Brasiilia reaali (18 333 euro) suuruse trahvi.

Oma otsuses kirjutas Moraes, et Musk levitab valeinfot Brasiilia ülemkohtu kohta.

Kuigi X pressiteenistus teatas, et ettevõttel pole lubatud kirjutada, millised kontod on vaidluse põhjustanud, lubas hiljem Musk, et tema ettevõte avalikustab kõik Brasiilia ülemkohtu nõuded, mis väidetavalt on vastuolus Brasiilia õigusega.

Brasiilia ülemkohus soovib ilmselt, et X blokeeriks kohtu väitel parempopulistlike liikumistega seotud kontod, mis postitavad 2023. aasta 8. jaanuaril aset leidnud rahutustega seotud sisu. Toona tungisid endise Brasiilia presidendi Jair Bolsonaro tuhanded toetajad riigi parlamendihoonesse, ülemkohtu hoonesse ja presidendipaleesse.

Moraes on saanud tuntuks Brasiilias oma otsuste poolest piirata sotsiaalmeediaplatvormide sisu riigis. Samuti juhib Moraes juurdlust Bolsonaro ja tema toetajate suhtes seoses nende rolliga väidetavas riigipöördekatses Brasiilia 2022. aasta presidendivalimiste järel, millel Bolsonaro jäi kaotajaks.

Laupäeval postitas Brasiilia ekspresident X-is video kohtumise kohta Muskiga 2022. aasta mais. Varem kutsus Bolsonaro oma toetajaid üles kogunema 21. aprillil meeleavaldustele.

Samal ajal kritiseeris Brasiilia sideminister Paulo Pimenta Muski, kirjutades X-is, et sotsiaalmeedia pole metsik lääs. "Me ei luba kellelgi, sõltumata nende jõukusest ja võimust, solvata meie kodumaad," lisas ta.

Kui X otsustab jätta Brasiilia ülemkohtu otsuse täitmata, võib platvorm sattuda riigis ajutise keelu alla, ütleb mittetulundusühingu Digital Action esindaja Bruna Santos.

"Musk provotseeris oma tegevusega Brasiilia kohtunikke. Arvan, et on reaalne võimalus, et X võib sattuda keelu alla," ütles ta.