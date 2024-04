Bloomberg: euro ja dollari vahetuskurss võib võrdsustuda

Kui eelmise nädala reedel avaldatud andmetest selgus, et USA tööturu seis on oodatust paremas seisus, siis euroalal langes märtsis inflatsioon oodatust kiiremini. Samuti pole euroala majandus sisuliselt kasvanud suuremaks kui see oli 2022. aasta kolmandas kvartalis, kirjutab Bloomberg.

Seetõttu panustavad investorid, et Euroopa Keskpank (ECB) langetab sel aastal intressimäärasid kokku 0,85 protsendipunkti võrra, samas kui USA föderaalreservile prognoositakse keskmiselt ainult 0,6 protsendipunkti võrra intressimäärade langetamist.

Mida kõrgemaks muutub USA baasintressimäärade suhe euroala baasintressimääradesse, seda madalamale võib langeda euro vahetuskurss dollari suhtes.

Nii ütleb USA panga Bank of New York Mellon analüütik Geoffrey Yu, et kahe valuuta vahetuskursis võivad võrdsustuda juba sel aastal. Samuti ei välista ta, et ECB võib langetada intressimäärasid juba sel näljapäeval toimuval rahapoliitilisel istungil, mitte juunis, nagu eeldab enamus analüütikuid. Samal ajal kahtlevad mõned analüütikud, kas föderaalreserv hakkab üldse langetama intressimäärasid juunis, või intressimäärade langus USA-s algab hiljem.

Siiski ei ennusta Bloombergi küsitletud analüütikud, et euro vahetuskurss dollari suhtes võrdsustub, kuigi paljud neist ennustavad vahetuskursi langust ehk euro nõrgenemist dollari suhtes. Praegu maksab valuutaturul üks euro 1,086 dollarit, seega vajaks võrdsustumine euro väärtuse langust veidi rohkem kui kaheksa protsendi võrra dollari suhtes.

Samas ei julge analüütikud seda võimalust ka välistada. Panga LBBW peaökonomist Moritz Kraemer prognoosib, et dollari ja euro vahetuskurss võrdsustub, kui föderaalreserv jätab intressimäärad muutmata, samal ajal kui ECB langetab intressimäärasid.

Euro on juba langenud käesoleva aasta algusest umbes kahe protsendi võrra dollari suhtes.

Bank of America analüütikud kaaluvad võimalust, et kui föderaalreserv üldse ei langeta sel aastal intressimäärasid ja ECB langetab intressimäärad 0,75 protsendipunkti võrra, võib euro väärtus dollariga võrdsustuda. Seda enam, võib euro langeda dollarist allapoole, kui Euroopat tabab uus energiašokk, kirjutasid panga analüütikud.

Iga täiendav intressimäärade langetus, mida teeb ECB, aga ei tee föderaalreserv, vähendab euro vahetuskursi dollari suhtes ühe protsendi võrra, ütles panga J.P. Morgan Private Bank valuutakauplemise strateegia juht Samuel Zief.

Samas on paljud analüütikud skeptilised, et selline euro vahetuskursi langus leiab aset.

"Ma tean, et nende kõigi sõnul on nad üksteisest sõltumatud, kuid on otseloomulikult seosed erinevate keskpankade vahel valuutamehhanismi kaudu. Arvan, et on keeruline ette kujutada, et föderaalreserv langetaks intressimäärasid 0,5 protsendipunkti võrra, samal ajal kui ECB langetaks neid ühe protsendipunkti võrra," ütleb investeerimisettevõtte Candriam portfellihaldur Jamie Niven.