Saksamaa siseminister: peame kiirendama kurjategijate riigist väljasaatmist

Saksamaa siseminister Nancy Faeser ütles teisipäeval, et riik peab kuritegevuse kasvu tõttu kiirendama välisriigist pärit kurjategijate väljasaatmist, vahendas Reuters.

Saksamaa sotsiaaldemokraadist siseminister Nancy Faeser ütles teisipäeval toimunud pressikonverentsil, et riik peab võitlema kasvava kuritegevusega, eelkõige kuritegevuse hüppelise kasvuga välisriigitest pärit inimeste seas.

Eelmisel aastal kasvas kuritegevus Saksamaal 5,5 protsenti. Välismaalt pärit inimeste seas oli kuritegevuse kasv 13,5 protsenti. Faeser kommenteeris statistikat, öeldes, et Saksamaa peab parandama integratsiooni ning kiirendama väljasaatmist.

"Välismaalt tulnud kurjategijad peavad Saksamaalt kiiremini lahkuma. Peame rakendama rangeid väljasaatmise reegleid," ütles Faeser. "Need, kes reegleid ei järgi, peavad lahkuma."

Faeser lisas, et tal on nulltolerants vägivaldse kuritegevuse vastu, mis kasvas Saksamaal aasta jooksul 8,6 protsenti.

Opositsioonierakonnad, nii konservatiivid kui ka AfD, on kuritegevuse statistikat esile tõstnud, et rõhutada vajadust rangema migratsioonipoliitika järgi.

"See, mille eest AfD on aastaid hoiatanud, ei saa olla peidetud. Uus kriminaalstatistika on algatanud arutelusid "välismaalaste kuritegevuse" üle", rääkis Saksamaa parempopulistliku erakonna Alternatiiv Saksamaale (AfD) liige Richard Graupner.

Saksamaa valitsuse otsust on seostatud kavatsusega vähendada AfD populaarsuse kasvu. Rahvaküsitluste järgi on AfD Saksamaal riiklikul tasandil populaarsuselt teine erakond.