Kolmapäeval on mitmel pool üle 20 kraadi sooja, õhtul tugevneb tuul

Kolmapäeva öö on Eestis olulise sajuta, kuid laialdaselt on udu. Öö hakul puhub idakaare tuul 1 kuni 7, pärast keskööd kagutuul 4 kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on 3 kuni 8, Lõuna-Eestis kuni 11 kraadi.

Hommik on olulise sajuta, mitmel pool püsib udu. Puhub kagutuul 4 kuni 10, saartel edelatuul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on 8 kuni 14, rannikul kohati kuni 5 kraadi.

Päev on muutliku pilvisusega. Ennelõunal püsib laialdaselt udu. Pärastlõunal sajab mitmel pool hoovihma. Ida-Eestis võib äikest olla. Puhub lõunakaare tuul 4 kuni 10, puhanguti 14 meetrit sekundis, vastu õhtut tugevneb saartelt alates edelatuul 7 kuni 13, puhanguti kuni 18 meetrini sekundis. Sooja on 15 kuni 21, Kagu-Eestis kuni 24 kraadi, saartel ja läänerannikul 7 kuni 14 kraadi. Õhtuks temperatuur langeb.

Neljapäeva öö ja ennelõuna on olulise sajuta, pärastlõunal levib tihe vihmasadu saartelt mandrile. Reede öösel suurem sadu lahkub, päev on mandril kohati vähese vihmaga. Öösiti on sooja 2 kuni 7, päeval 5 kuni 12 kraadi. Laupäeval jõuab uus sadu pärastlõunal, kuivemaks läheb ilm pühapäeva teises pooles. Õhus on kindlalt plusskraadid.