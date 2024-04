- Venemaa ründas Odessa oblastit droonidega;

Oluline kolmapäeval, 10. aprillil kell 5.35:

Briti välisminister palus USA vabariiklastel Ukrainat toetada

Briti välisminister David Cameron palus teisipäeval USA vabariiklastel heaks kiita miljardeid dollareid sõjalist toetust Ukrainale, olles samal teemal pöördunud otse ka ekspresident Donald Trumpi poole.

Endine konservatiivist peaminister kohtus Trumpiga esmaspäeval õhtusöögilauas tolle Florida valduses Mar-a-Lagos.

Järgmisel päeval USA välisministri Antony Blinkeniga kõneldes kirjeldas Cameron kohtumist Trumpiga kui "eraviisilist", kuid ütles, et tõstatas ka mitmeid küsimusi, nagu näiteks NATO tulevik.

Cameron kohtus hiljem USA seadusandjatega, kuid nende seas ei olnud esindajatekoja spiikrit Mike Johnsonit, kes on juba kuid hoidunud hääletusele panemast taotlust osutada Ukrainale umbes 60 miljardi dollari eest uut abi.

"Ma tulen siia ilma kavatsuseta kellelegi loengut pidada, öelda, mida teha või poliitilist protsessi takistada," ütles Cameron.

"Ma lihtsalt tulen siia kui suur sõber ja sellesse riiki uskuja, uskudes ka, et selle raha eraldamine on teie huvides," ütles ta.

"Teheranis, Pyongyangis ja Pekingis on inimesi, kes vaatavad, kuidas me oma liitlastele toeks oleme, kuidas neid aitame, kuidas me peatame selle ebaseadusliku ja provotseerimata agressiooni, uurides meie pühendumust," ütles ta.

Blinkeni sõnul on esindajatekojal nüüd istungitele naastes "hädavajalik" tegutseda.

Cameron avaldas pärast Downing Streetilt lahkumist oma memuaarides muret Trumpi "protektsionistliku, ksenofoobse ja misogüünse" stiili pärast.

Kuid tema hinnangul oli täiesti õige Trumpiga esmaspäeval kohtuda.

Cameron osutas kauaaegsel USA ja Briti praktikale pidada kõnelusi ka opositsioonipoliitikutega. Näiteks kohtus Blinken veebruaris Briti leiboristide liidri Keir Starmeriga.

Trumpi kampaaniameeskonna sõnul arutasid ekspresident ja Cameron "eelseisvaid USA ja Briti valimisi, Brexitiga seotud poliitilisi küsimusi, NATO riikide vajadust täita oma kaitsekulutuste nõuded ja tapmiste lõpetamist Ukrainas".

Venemaa ründas Odessa oblastit droonidega

Venemaa korraldas öösel vastu kolmapäeva droonirünnaku Odessa ja Mõkolajivi oblastile.

Ukraina õhuvägi teatas esimesest Vene ründedroonide lainest kell 1.40, kella 3.50 paiku lõppes õhuhäire töö. Droonirünnaku alla sattusid Odessa ja Mõkolajivi oblast.

Kella viie paiku teatas Ukraina õhuvägi aga juba teisest Vene droonide lainest, ka seekord sihivad droonid Odessa oblastit.

Kell 5.28 tuli teade, et lisaks droonidele lasi Venemaa välja Odessa oblasti pihta ka vähemalt ühe raketi.

Zelenski sõnul on Ukrainal uus vastupealetungi plaan olemas

Ukraina on välja töötanud uue vastupealetungi plaani, vahendas portaal Unian teisipäeval president Volodõmõr Zelenski sõnu usutluses Saksa väljaandele Bild.

"Jah, meil on olemas vastupealetungi plaan. Me võidame kindlasti. Meil ​​pole valikut. Aga ma ei saa seda lubada ja kuupäeva anda," selgitas ta Bildile.

Riigipea märkis, et selle eesmärgi saavutamiseks vajab Ukraina kaitsevägi relvi, sealhulgas USA-st.

"Jah, Venemaal on rohkem inimesi, rohkem relvi. Kuid ühendatud läänel on kaasaegsed relvasüsteemid. Seetõttu saame teatud tehnoloogiaid. Ja kui me jätkame tootmise suurendamist, kui saame oma partneritelt litsentse, siis pole küsimus inimeste arvus. Küsimus on relvade kvaliteedis," ütles ta.

President kommenteeris ka võimalikke läbirääkimisi agressorriigiga.

"Siin on meil tegemist Putiniga. Kõik, mida ta seni on rääkinud, – pärast seda on ta teinud teisiti. Me ei saa teda usaldada. Me võime kõiges kokku leppida, aga küsimus on, kas ta järgib seda," selgitas Zelenski.

Sõja külmutamise üleskutsetest rääkides ütles president, et Putin kasutaks pausi vaid selleks, et valmistuda uueks rünnakuks.

"Muidugi oleksid mõned õnnelikud. Maailm ütleks: "Jah, meil õnnestus konflikt külmutada, raketid ei lenda." Aga seda üksnes seni, kuni Venemaa suurendab sõjatehnika – rakettide, droonide tootmist ja varusid ning analüüsib algul tehtud vigu," lausus ta.

Zelenski: meedias kajastatud Trumpi väidetav rahuplaan on primitiivne

Ukraina president Volodõmõr Zelenski peab primitiivseks meedias kirjeldatud USA vabariiklasest ekspresidendi Donald Trumpi väidetavat "rahuplaani", vahendas kolmapäeval portaal Unian.

"Kui jutt on sellest, et me lihtsalt loovutame oma alad ja kui see ongi idee, siis see on väga primitiivne. Kui Trumpil on tõesti oma lähenemine sõja kiirele lõpetamisele, siis mul oleks väga hea meel seda kuulda. Aga meil on vaja tugevaid argumente. Me ei vaja fantastilist ideed, meil on vaja reaalset ideed. Inimelud on kaalul, me ei saa naljatada ja riskida," ütles ta usutluses Saksa väljaandele Bild.

Zelenski meenutas taas, et Ukraina ei taha oma alasid loovutada ja Putiniga läbi rääkida, kuna teda ei saa usaldada. "Me võime milles iganes kokku leppida, kuid küsimus on selles, kas ta järgib seda," lisas president.

Ta ütles ka, et Trumpi on kutsutud Ukrainasse nii avalikult kui ka eraviisiliselt. "Et ta näeks olukorda oma silmaga ja teeks teatud järeldused. Olen kindlasti valmis temaga kohtuma. Trump ütles, et tahab, aga ei tea, millal ta seda teha saab," sõnas Zelenski.

USA endine president on korduvalt lubanud valimisvõidu korral novembris Ukraina sõja 24 tunni jooksul lõpetada.

Poliitik keeldus kava üksikasju avaldamast, kuid ütles, et kavatseb tuua Zelenskõi ja Putini läbirääkimiste laua taha ning sõlmida "õiglase kokkuleppe".

Ungari peaminister Viktor Orbán kohtus hiljuti Trumpiga ja ütles pärast kohtumist, et kui Trump valimised võidab, ei anna ta sõja tarvis sentigi.

Ka Washington Post kirjutas hiljuti, et Trump tahab veenda Ukrainat tegema territoriaalseid järeleandmisi. Poliitiku kampaaniameeskond nimetas seda libauudiseks.

Ukraina kaitsevägi eitab teateid okupantide sisenemisest Robotõnesse

Ukraina lõuna väejuhatus eitas teateid, nagu oleks Vene okupandid sisenenud Zaporižžja oblastis asuvasse Robotõne külla ja sisuliselt kindlustanud end seal, vahendas kolmapäeval portaal Unian.

"Robotõne küla kaitsva 65. üksiku mehhaniseeritud brigaadi vastutusalas toimuvad tõepoolest regulaarselt kokkupõrked vaenlase diversiooni- ja luurerühmadega, kes sisenevad külasse ja üritavad seal kanda kinnitada. Kuid edu pole sissetungijad saavutanud," seisab väejuhatuse avalduses.

Sõjaväelased märkisid, et Robotõne on nüüd kaitseväe kontrolli all, Vene okupantide rünnakud tõrjutakse suurtükitulega ning hajutatud rühmad hävitatakse ründedroonide ja miinipildujatega.

Zelenski: Saksamaa peab Tauruseid oma kõige võimsamaks relvaks

Saksamaa seletab oma keeldumist Ukrainale tiibrakettide Taurus tarnimisest sellega, et see on kõige võimsam relvasüsteem, mis neil on, vahendas portaal Unian teisipäeval president Volodõmõr Zelenski sõnu ajalehele Bild.

"Nagu mina aru saan, ütleb kantsler, et Saksamaa ei ole tuumariik ja see on kõige võimsam relvasüsteem, mis riigil on. Ja Scholz ei saa Saksamaad sellest ilma jätta," lisas ta.

President märkis, et Ukraina vajab mitte ainult Tauruseid, vaid ka ATACMS-e ja F-16 hävituslennukeid.

"Meie partneritel on teatud relvad, mida me täna vajame ellujäämiseks. Ukraina vajab seda ellujäämiseks ja ma lihtsalt ei mõista, miks me neid ei saa," rõhutas Zelenski.

Presidendilt küsiti ka, kas Scholz kardab Putini tuumaähvardusi ja kas see mõjutab Ukrainale rakettide tarnimisest keeldumist.

"Scholz ütleb, et mõjutab. Aga ma ei usu, et see kaitseb maailma Venemaa tuumaohu eest. Ükski relv ei saa tuumasõja korral tõeliselt kasulik olla, isegi ameerika ATACMS-id või F-16 lennukid," lisas ta.

Ukraina on korduvalt nõudnud Saksamaalt kaugmaarakette, kuid Berliin on sellest seni keeldunud.

Hoolimata avaldustest, et Ukraina kaitsevägi kasutab Tauruseid ainult oma piirides, kardab Scholz, et Ukraina võib võtta sihikule ka Venemaa objekte Moskvas, kirjutas Unian.