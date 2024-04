WSJ: Bideni roheinvesteeringud pole seni suutnud tema reitingut kasvatada

USA presidendi Joe Bideni ametiaja suurimaks seadusandlikuks saavutuseks on 2022. aastal vastu võetud roheinvesteeringute eelnõu, mille kaudu jagatakse USA ettevõtete vahel ühe triljoni dollari jagu toetusi. Ometi pole see roheprogramm avaldanud mõju Bideni toetusele, selgub The Wall Street Journali tellimusel läbiviidud küsitlustest.

2022. aastal vastu võetud Inflatsiooni Vähendamise Seaduse (IRA) alusel jagatakse USA-s ühe triljoni dollari jagu otsetoetusi ja soodsaid laene ettevõtetele, mille tegevus on seotud rohepöörde elluviimisega. Eelnõu vahenditest on arvestatav osa seni suunatud kaalukeele osariikidele, mis mängivad olulist rolli järgmise USA presidendi valimisel.

Teiste seas sai viimaste nädalate jooksul soodsat valitsuse laenu Michiganis tegutsev pooljuhiste tootja SK Siltron CSS. Energeetikaministeerium teatas, et see laenab ettevõttele 544 miljonit dollarit tootmise laiendamiseks. Samuti said hiljuti 1,5 miljardit dollarit soodsat laenu tuumajaam Michiganis ja 2,3 miljardit dollarit subsideeritud laenu liitiumi tootja Nevadas. Mõlemad osariigid on Bideni tagasivalimiseks võtmetähtsusega.

Bideni kampaaniameeskond loodab, et roheinvesteeringute soodustamine aitab lisaks kasvuhoonegaaside heitmete vähendamisele ja töökohtade loomisele kasvatada ka presidendi toetust.

Ometi pole need lootused seni realiseerunud. Märtsis läbiviidud The Wall Street Journali küsitlusest selgub, et ainult kaks protsenti valijatest seab kliimamuutusi valimistel esikohale. Ka kuni 34-aastaste valijate seas on sellise vastuse andnud valijate osakaal ainult kolm protsenti. Nii noored kui vanad valijad seavad esikohale ennekõike majandust, inflatsiooni ja sisserännet.

Ning kuigi Biden on oma pearivaalist Donald Trumpist kliimateemadel populaarsem, ei toeta Bideni majanduspoliitikat enamus küsitletud valijatest. Vabariiklane Trump on kritiseerinud Bideni toetusi elektrisõidukite ostjatele ning on lubanud suurendada kodumaist nafta ja gaasi ammutamist.

Vaatamata asjaolule, et gaasi ja nafta ammutamine on Bideni ametiajal jõudnud ajalooliselt kõrgeimale tasemele, arvab enamik naftatööstusega seotud valijatest, et Trumpi valimisvõit oleks neile parem.

Üheks Bideni probleemiks on asjaolu, et enamus valijaid ei teagi midagi tema majandus- ja kliimapoliitikast. Üle 60 protsendi Yale Ülikooli küsitletud valijatest pole kuigi palju IRA-st kuulnud.

Presidendi kampaaniameeskond loodab, et roheinvesteeringuid sätestava seaduse reklaamimine aitab Bideni toetust suurendada. Samast Yale Ülikooli küsitlusest selgub, et kui valijatele kirjeldati lühidalt, milleks on roheinvesteeringute seadus mõeldud ja mida see sisaldab, ütles 70 protsenti vastanutest, et nad toetavad seda seadust.

Samas väljendavad Bideni meeskonna liikmed eravestlustes pettumust, et nende pingutused on seni jäänud valijate poolt märkamata.

Hiljuti hakkasid lisaks Bideni valimiskampaaniale reklaamima tema roheinvesteeringute seadust ka erinevad organisatsioonid ja USA mõjukad inimesed. Näiteks kulutab endine New Yorgi linnapea Michael Bloomberg 200 miljonit dollarit, et aidata USA linnadel esitada taotlusi roheenergeetikaga seotud toetuste saamiseks. Organisatsioon Climate Power kulutab 80 miljonit dollarit reklaamimaks Bideni roheinvesteeringute seadust.

Keskkonnahoiust huvitatud valijaid esindav ühendus The League of Conservation Voters kavatseb kulutada selle aasta USA valimistel koguni 120 miljonit dollarit endale meelepäraste kandidaatide reklaamimiseks.