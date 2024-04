Pruunsild: kohtuasi minu vastu on ajendatud poliitikast

Ettevõtja Parvel Pruunsild, keda prokuratuur süüdistab Tartu endise abilinnapea Priit Humala toimingupiirangu rikkumisele kaasa aitamises, ütles, et tema süüdistamise tegelik põhjus on poliitiline. Süüdistuse järgi mängis Humal Pruunsillaga seotud tudengikorporatsioon Sakalale kätte ERM-i endise maja.

"Süüdistuse olen kätte saanud, olen läbi lugenud, ja seal ei ole mitte midagi üllatavat. Prokurör on ilukirjanduslikult kokku kirjutanud igasuguseid toredaid mõtteid ja ma arvan, et see on isegi hea, et see asi läheb kohtusse, sest kohtus peaks üsna kiiresti selgeks saama, et mingit seaduserikkumist pole üldse olnudki - see on puhas fabritseering," rääkis Pruunsild ERR-ile.

"Ma olen ikkagi jätkuvalt seisukohal - nagu ütles Jürgen Ligi, et Pruunsild on ise süüdi, et õigusorganid tema vastu huvi tunnevad -, et poliitiliste parteide toetamine on mulle selle "häda" kaasa toonud," rääkis Pruunsild. Küsimusele, kas ta on seisukohal, et kohtuasi on poliitiliselt motiveeritud, vastas Pruunsild, et ta on selles üsna kindel.

"Need konstruktsioonid seal süüdistuses, kus mind on seostatud Priit Humalaga majanduslikus mõttes, need on ikka nii konstrueeritud, et võtab ohkama. Eriti tore oli lugeda süüdistuse kokkuvõttest, et kannatanud puuduvad ja kasusaajad puuduvad. See on iseloomulik kogu selle asja kohta," ütles Pruunsild.

Pruunsild annetas mullu erakondadele kokku miljon eurot, millest 700 000 eurot annetas ta Isamaale ja 300 000 eurot EKRE-le. Pruunsilla koguannetus võinuks veelgi suurem olla, kuid Keskerakond otsustas tema 300 000 euro suuruse annetuse tagastada.

Sakala: plaane Eesti Rahva Muuseumi vana majaga veel pole

Pruunsild ütles, et tema teada pole Sakalal kindlaid plaane, mida nad ERM-i endise majaga teha soovivad. "Sakalal on arutelud pooleli, kas lammutada maja maha ja ehitada uus. See protsess alles käib," ütles Pruunsild.

Sama kinnitas kinnistu omandanud Korp! Sakala Vilistlastekogu MTÜ juhatuse liige Karl Kaur. "Majale alles otsime väljundit. Krunti ostes lähtusime sellest, et see on ajalooliselt meie krunt. Krundi ostmine polnud seotud omakasuga, vaid tulevikukindlusega," sõnas Kaur.

Prokuratuur saatis esmaspäeval Tartu maakohtusse kriminaalasja, milles esitas Humalale süüdistuse toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses ja Pruunsillale samale kuriteole kaasaaitamises. Süüdistuse järgi osales Humal Tartu abilinnapeana erinevatel ERM-i kinnistust loobumisega seotud Tartu linnavalitsuse koosolekutel, vestlustel ja istungitel, kus väljendas enda ja ka Pruunsilla seisukohta, et linn loobuks kinnistu omandamisest ja Pruunsild saavutaks enda soovitud tulemuse. Pruunsild soovis, et selle kinnistu saaks endale üliõpilaskorporatsioon Sakala, kuhu ta ka ise kuulub. 2023. aasta jaanuaris omandas Sakala enampakkumisel ERM-i kinnistu 1,22 miljoni euroga.