Prantsuse valitsus üritab päästa raskustesse sattunud tehnoloogiahiiglast

Veebiväljaanne Politico kirjutab, et Prantsuse valitsus astub samme digitaalteenuste firma Atos päästmiseks. Sama firma on ka Pariisi olümpiamängude IT-partner.

Atos teatas, et firma suutis endale tagada 450 miljoni eurose rahasüsti, selle hulgas on ka 50 miljoni euro suurune laen Prantsuse valitsuselt, vahendas Politico.

Atos on Prantsusmaa jaoks strateegiliselt tähtis ettevõte. Atose juht oli kuni 2019. aastani Thierry Breton, kes praegu on Euroopa Komisjoni siseturu volinik. Firma tegutseb nii pilveteenuste sektoris kui ka küberjulgeoleku valdkonnas. Firma teeb koostööd ka Prantsuse relvajõududega.

Atos peab veel Pariisi olümpiamängudel tagama küberjulgeoleku. Olümpiamängude raames jõuab Prantsusmaa pealinna ligi 15 miljonit turisti, Pariis muretseb aga terroriohu pärast.

Firma võlakoorem on kerkinud aga viie miljardi euroni. Ka Prantsuse küberjulgeolekuagentuuri ANSSI juht tunnistas, et Atose rahalised raskused tekitavad Pariisile muret.

Seni pole erasektor Atost hädast välja aidanud. Eelmisel kuul ütles majandusminister Bruno Le Maire, et töötab riikliku lahenduse kallal, mille eesmärk on kaitsta Atose strateegilisi varasid.

Mõned opositsioonipoliitikud on nõudnud ka ettevõtte riigistamist.

"Kui on jäänud vaid paar kuud Prantsuse olümpiamängudeni, mille ametlikuks partneriks on Atos, kuidas saab leppida sellega, et firma läheb välisriigi kontrolli alla või, mis veelgi hullem, pankrotistub?" rääkis vasakpoolne poliitik Sebastien Jumel.

Kuigi Le Maire välistas varem ettevõtte riigistamise, siis valitsus annab nüüd siiski 50 miljonit eurot laenu. See annab Pariisile õiguse otsustada, kuidas Atose strateegilisi varasid hallatakse.