USA inflatsioon kiirenes märtsis 3,5 protsendile, veebruaris oli see 3,2 protsenti ning jaanuaris 3,1 protsenti, vahendas Financial Times.

Tarbijahinnaindeks, mis ei hõlma toiduaineid ja energiat, tõusis 3,8 protsenti võrreldes aastataguse ajaga. Veebruaris oli see samuti 3,8 protsenti.

Viimased inflatsiooniandmed viitavad, et tarbijad jätkavad kulutamist, kuigi föderaalreservi baasintressimäär püsib 5,25 ja 5,5 protsendi vahel, mis on kõrgeim tase viimase 23 aasta jooksul. Pole veel selge, millal föderaalreserv intressimäärasid langetab.

Sel aastal toimuvad riigis veel ka presidendivalimised. Uuringud näitavad, et tarbijate meeleolu jääb endiselt alla pandeemiaeelsele tasemele. Ajaleht The Wall Street Journal võttis vaatluse alla seitse kaalukeeleosariiki ning leidis, et 74 protsenti valijatest leidis, et inflatsioon on viimase aasta jooksul liikunud vales suunas.