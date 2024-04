Stoltenberg: Ukrainal on õigus rünnata sõjalisi sihtmärke Venemaal

NATO peasekretär Jens Stolenberg ütles kolmapäeval, et Ukrainal on õigus rünnata enesekaitseks väljaspool oma ala asuvaid Venemaa sõjalisi sihtmärke.

"See on osa seaduslikust enesekaitse õigusest, rünnata seaduspäraseid sõjalisi sihtmärke väljaspool oma riiki," ütles Stoltenberg ühisel pressikonverentsil Soome presidendi Alexander Stubbiga.

Mullu oktoobris ütles USA välisminister Antony Blinken, et USA pole kunagi julgustanud Kiievit andma lööke väljaspoole Ukrainat. Kuid sisuliselt "on need otsused, mille peab tegema Ukraina", selgitas ta.

Aprilli alguses kordas Blinken vastates küsimusele, kas rünnakud Venemaa naftarafineerimistehastele on Ukraina jaoks õige strateegiline samm, et Washington ei toeta Ukraina rünnakuid Venemaa alal ega aita neid korraldada.