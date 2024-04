Pühapäeval koguneb Tallinna linnavolikogu erakorralisele istungile, et kinnitada koalitsioonileping ja valida uus linnapea.

Linnavolikogu erakorralise istungi kutsusid kokku sotisaaldemokraadid, kes saatsid partneritele vastava kirja eile õhtul. See annaks justkui aimu, et koalitsioonilepe on valmis.

Margitta Otsmaa