Gazas hukkus Iisraeli löögis Hamasi juhi kolm poega

Kataris baseeruv Hamasi poliitiline juht ütles telekanalile Al Jazeera, et "minu kolm poega ja minu mitu lapselast said märtriks".

Iisraeli sõjakabineti liige Benny Gantz ütles kolmapäeva õhtul, et Hamas on puruks löödud, kuid sõda jätkub. Ta ütles, et Iisraeli üksustel tuleb võidelda Hamasi juhitavas Gaza sektoris veel aastaid.

"Võit tuleb sammhaaval," ütles Gantz.

"Sõjalisest vaatevinklist on Hamas purustatud. Selle võitlejad on elimineeritud või redus, tema võimekused on ära lõigatud ning me jätkame võitlust selle riismetega," märkis Gantz.