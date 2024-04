Suvine ilm taandub

Neljapäeva öö hakul pilvekiht hõreneb ja ilm on sajuta. Õhutemperatuur langeb 3 kuni 7 kraadini.

Hommikul on selge või õhukese pilvekihiga sajuta ilm. Puhub tugev edelatuul, puhanguti 12 meetrit sekundis, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 2 kuni 7 kraadi.

Ennelõunal on pilvi vähe ja ilm on kuiv. Pärastlõunal lääne poolt alates pilvisus tiheneb, saartele jõuab vihmasadu ja laieneb edasi mandrile. Õhutemperatuur on 7 kuni 12 kraadi, tuulele avatud rannikul ligi 5 kraadi.

Reede öö hakul on ilm vihmane ja puhub tugev läänekaare tuul. Pärast keskööd sajud hõrenevad ja tuul nõrgeneb. Öine temperatuur langeb 3 kuni 4 kraadini, päevane temperatuur kerkib 12 kuni 15 kraadini, rannikul piirdub 5 kuni 6 kraadiga.

Laupäeval on ilm suurema sajuta lõunani, siis vihmavõimalus suureneb. Õhtul on ilm sajune ja tugeva tuulega.

Pühapäeval sajab öö hakul vihma. Keskpäevaks jõuab uus sadu Eesti lääneserva ja laieneb kiiresti üle maa. Vihma sekka võib ka lörtsi tulla. Õhutemperatuur on öösiti 2 kuni 7 kraadi, päeval 7 kuni 12 kraadi.

Uuel nädalal on päevasooja alla 10 kraadi.