Oluline neljapäeval, 11. aprillil kell 5.30:

- Venemaa ründab Ukrainat droonide ja rakettidega;

- Ukraina on Kuleba sõnul valmis Patriote isegi laenama;

- Ukrainas hukkus Vene rünnakutes seitse inimest.

Venemaa ründab Ukrainat droonide ja rakettidega

Öösel vastu neljapäeva algas Vene droonirünnak Ukrainale. Kuigi esimesed teated drooniohu kohta tulid juba kella 22.30 paiku õhtul, pole rünnak kella 5.30 seisuga hommikul veel lõppenud.

Hiljem hoiatas Ukraina õhuvägi, et Murmanski oblasti Olenja lennuväljalt tõusis õhku üheksa Vene strateegilist pommitajat Tu-95MS. Kella viie paiku sisenesid neilt pommitajatelt välja tulistatud Vene raketid H-101 ja H-555 Ukraina õhuruumi.

Seoses droonirünnakuga on tulnud teated plahvatustest Tšornomorskis, Mõkolajivis ja Krõvõi Rihis. Lvivis, Kiievis ja Hmelnõtskõi oblastis töötab õhutõrje.

Raketirünnaku alguse järel toimus Harkivis kohaliku kuberneri Oleh Sõnehubovi sõnul vähemalt üheksa plahvatust, samuti on teada plahvatustest Zaporižžjas ja Harkivi oblasti Tšuhujivi linnas. Ukraina õhuväe sõnul liiguvad raketid Lääne-Ukraina suunas.

Ukraina on Kuleba sõnul valmis Patriote isegi laenama

Ukraina vajab täiendavaid õhutõrjesüsteeme ja on tuvastanud üle maailma umbes 100 Patrioti patareid, mis võiks potentsiaalselt kättesaadavaks teha, edastasid Ukraina välisministri Dmõtro Kuleba sõnu meediaväljaanded Washington Post ja UNIAN.

Mõned riigid on aga vastu isegi ühe oma süsteemi üleandmisele Ukrainale.

Kuleba rääkis, et eelmisel suvel sai Kiiev oma esimesed õhutõrjesüsteemid Patriot, mida on kolm ja need ei ole piisavad, et kaitsta kogu riiki Venemaa õhurünnakute eest.

Washington Post tõi välja, et seetõttu delegeeris president Volodõmõr Zelenskõi välisminister Kulebale konkreetse ülesande – veenda riike, kellel on õhutõrjesüsteemid Patriot, need Ukrainale andma. Minister on korduvalt rõhutanud, et Ukraina on tänulik julgeolekuabi eest, mida paljud riigid on juba osutanud, kuid on hakanud ka avalikult väljendama pettumust edasise toetuse üle.

Lääne abi on viimastel kuudel vähenenud. See on eriti ilmne Ühendriikide puhul, kus USA kongressi vabariiklased on juba kuid tõkestanud president Joe Bideni pakutud ligi 60 miljardi dollari suurust abipaketti.

Washington Post jätkas, et väljakutsed, millega Ukraina praegu silmitsi seisab, rõhutavad riigi rasket olukorda sõjas. Ukraina ellujäämine sõltub endiselt tema relvi tarnivatest partneritest. Kuid vähesed neist partneritest näivad täielikult mõistvat selle abi andmise kiireloomulisust.

Välisministri sõnul on tema meeskond leidnud rohkem kui 100 vaba Patrioti ja mõnel naaberriigil on isegi sadamat või lennuvälja valvamas rohkem kui üks patarei.

Väljaanne märgib, et Kuleba pakkus riikidele isegi neilt õhutõrjesüsteemide laenamist ja lubas need tagastada koheselt, kui vaja. Ja tunnistas, et tundis sügavat pettumust.

"Mul on tunne, et löön oma peaga vastu seina, kuigi olen diplomaat, mis tähendab, et pean seina telliskivi haaval nii-öelda lahti võtma. Aga kuna selline diplomaatia ei tööta, siis ma lihtsalt ei saa aru, miks seda ei toimu," sõnas Kuleba.

Kuleba kutsus juba aprilli alguses pärast eraldi kohtumisi oma kolleegidega Poolast, Hispaaniast ja Taanist NATO liikmesriikide välisministreid üles andma Ukrainale üle kõik maailmas saadaolevad õhutõrjesüsteemid Patriot.

"Ukraina on praegu ainus riik maailmas, mis kaitseb end peaaegu iga päev ballistiliste rakettide rünnakute eest. See tähendab, et kõik maailmas olevad Patrioti patareid, mida Ukrainale saab tarnida, tuleb võimalikult kiiresti Ukrainasse toimetada. Nende jaoks ei ole enam tähtsamat kohta," rõhutas Kuleba.

USA õhutõrjesüsteem Patriot on tõestanud, et suudab alla tulistada kõiki Venemaa ballistilisi rakette, sealhulgas Kinžale.

Ukrainas hukkus Vene rünnakutes seitse inimest

Ukrainas hukkus kolmapäeval Venemaa erinevates rünnakutes seitse inimest, teatasid võimuesindajad ja meediakanalid.

Odessa oblastis hukkus kolmapäeval Vene raketirünnakus neli inimest, kelle seas üks laps. Viga sai veel seitse inimest.

"Venelaste õhtul tulistatud raketid nõudsid Odessa oblastis neli elu, ohvrite seas on 10-aastane tüdruk," ütles kuberner Oleh Kiper Telegrami kanalis.

Kiper lisas, et üks kannatanutest kaotas mõlemad jalad ja tema seisund on kriitiline.

Vaid mõni tund varem said riigi idaosas asuvas Harkivi oblastis surma kaks naist ja üks laps, teatas riigi siseministeerium.

Ukraina siseminister Ihor Klõmenko ütles Telegramis, et rünnakus sai haavata veel neli inimest.

Võimude teatel tabas rünnak küla, mis asub umbes kümne kilomeetri kaugusel Venemaa piirist.

Vene vägi korraldas viimase ööpäevaga kuus raketi- ja 65 õhurünnakut, teatas Ukraina kindralstaap kolmapäeva õhtul.

Vaenlane tulistas ka 61 korda mitmikraketiheitjatest.

Suurtüki- ja miinipildujatule all oli üle 110 asustatud punkti Tšernihivi, Sumõ, Harkivi, Luhanski, Donetski, Zaporižžja ja Hersoni oblastis.