Tsahkna ja Kaja Kallas vabandasid EIS-i kokku jooksmise eest

"Ma tahan tõesti südamest vabandada kõikide nende noorte, lapsevanemate, õpetajate ees, kes kannatasid seoses sellega, et see eksami süsteem alt vedas," ütles Kallas valitsuse pressikonverentsil.

"Teades, kui palju noored valmistuvad nendeks eksamiteks, kui palju ärevust see perekondades tekitab, siis on äärmiselt kahetsusväärne, et riigi vigade tõttu selline asi sai juhtuda," lisas ta.

Kallase sõnul tegeleb haridus- ja teadusministeerium sellega, et vead parandada ja et selliseid vigu edaspidi ei oleks.

"Riigi poolt palun südamest vabandust," ütles Kallas.

Ka Margus Tsahkna nimetas eksamite infosüsteemi kinni jooksmist väga kahetsusväärseks. "Selle eest vastutab kindlasti haridusministeerium, ka minister kuidagimoodi seda ei eita. Ja ma tõesti vabandan Eesti 200 esimehena kõikide nende 3800 noore ees, kes oma töö ära tegid. Täiskasvanud oma tööd ära ei teinud," ütles Tsahkna.

Tsahkna lisas, et haridus- ja teadusministeerium on algatanud sisejuurdluse ja eksamite infosüsteemi meeskond vahetatakse välja ning seni tehtud arendused tellitakse majast väljastpoolt.

Möödunud nädala laupäeval toimusid Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumite ühiskatsed, kuhu oli registreerunud 3840 kandidaati, kuid testi tegemine lõpetati, sest EIS ei pidanud vastu. Tõrgete tõttu katkestatud testi tulemusi sisseastumisel ei arvestata ning edasisel õpilaste vastuvõtmisel lähtuvad koolid oma vastuvõtukorrast.