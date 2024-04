WSJ: Bideni toetus meessoost mustanahaliste valijate seas väheneb

Ajaleht The Wall Street Journal võttis vaatluse alla seitse kaalukeeleosariiki ning leidis, et USA president Joe Bideni toetus meessoost mustanahaliste valijate seas väheneb. Mustanahaliste valijate toetus on demokraatide jaoks ajalooliselt olnud ülioluline, sügisel toimuvad riigis ka presidendivalimised.

The Wall Street Journali uuringust selgus, et Donald Trumpi populaarsus meessoost mustanahaliste valijate seas suureneb. Ligi 30 protsenti küsitluses osalenutest ütles, et plaanivad hääletada endise presidendi poolt. 2020. aastal oli Trumpi toetus selles valijagrupis kõigest 12 protsenti.

Naissoost mustanahaliste valijate seas kasvas Trumpi toetus 11 protsendile. 2020. aastal oli see toetus kuus protsenti.

Biden võitis 2020. aastal mitmes osariigis tänu mustanahaliste valijate ülekaalukale toetusele. Bideni kampaaniameeskonnaga koostööd teinud Michael Bocian ütles, et mustanahaliste meeste tagasivõitmine on presidendi jaoks võtmetähtsusega, kui ta soovib valimisi võita

Mustanahalised valijad on majanduse väljavaadete suhtes aga üha pessimistlikult meelestatud. Samuti pole nad rahul valitsuse piiripoliitikaga.

Atlantas elav restoranipidaja Percy Jones ütles, et Biden pole talle head muljet jätnud. Ta meenutas Trumpi ametiaega paremate sõnadega.

"Ta ei lubanud inimestel, kes siin ei ela, sisse tulla. Nad võtavad kõik meie töökohad," ütles Percy Jones.

Jones ütles, et ei hääletanud 2020. aastal, kuid tõenäoliselt hääletab sel aastal Trumpi poolt. "Ma arvan, et Trump tegi paremat tööd," ütles Jones.

Trumpi kampaaniameeskond üritab juba mustanahaliste valijate rahulolematust ära kasutada.

"Meie sõnum mustanahalistele kogukondadele on nendel valimistel lihtne. Kui soovite tugevamaid piire, turvalisi tänavaid, palgatõusu, kvaliteetseid töökohti, siis hääletage Donald J. Trumpi poolt," ütles Trumpi kampaania esindaja.

Milwaukees elav 51-aastane Paul Whigham ütles, et tõenäoliselt hääletab ta Bideni poolt, kuid ta saab aru, miks Trumpi toetus mustanahaliste valijate seas suureneb.

"Ta ei räägi nagu tavaline poliitik. Tema retoorika on tihti terav, paljud leiavad, et see on solvav. Aga ma arvan, et ta räägib otsekohest inglise keelt," rääkis Whigham.

Atlantas elav 39-aastane meditsiinitöötaja Tyra Griffin ütles, et hääletas 2020. aastal Bideni poolt. Ta kavatseb ka sel aastal Bideni poolt hääletada, kuid ta muretseb, et USA kulutab oma välispoliitikale liiga palju raha, vahendas The Wall Street Journal.