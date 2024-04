Euroopa Keskpank jättis baasintressid muutmata

Põhiliste refinantseerimisoperatsioonide intressimääraks jääb 4,5, laenamise püsivõimaluse intressimääraks 4,75 ning hoiustamise püsivõimaluse intressimääraks 4,0 protsenti.

Keskpank märkis, et laekunud andmed on üldjoontes kinnitanud EKP nõukogu varasemat hinnangut keskpika aja inflatsiooniväljavaatele ning et inflatsioon on toiduaine- ja kaubahindade aeglasema inflatsiooni mõjul jätkuvalt pidurdunud.

EKP märkis, et enamik alusinflatsiooni näitajaid alaneb, palgakasv muutub vähehaaval mõõdukamaks ja ettevõtete kasumid korvavad osaliselt tööjõukulude tõusu.

Kuivõrd rahastamistingimused püsivad piiravad ning varasemad baasintressimääratõusud pärsivad jätkuvalt nõudlust, aitavad need inflatsiooni pidurdada. Samal ajal on euroalasisene hinnasurve endiselt tugev ja hoiab teenusehindade inflatsioonimäära kõrgel tasemel, teatas EKP.

EKP märkis, et keskpanga nõukogu on kindlalt otsustanud tagada, et inflatsioon naaseb aegsasti oma keskpika aja eesmärgi ehk kahe protsendi juurde. Nõukogu hinnangul on EKP baasintressimäärad tasemel, mis toetab märkimisväärselt inflatsiooni praegust aeglustumist.

"Nõukogu edasised otsused tagavad, et baasintressimäärad püsivad piisavalt piiraval tasemel seni, kuni see on vajalik. Juhul kui ajakohastatud hinnang inflatsiooniväljavaatele, alusinflatsiooni dünaamikale ja rahapoliitika mõju ülekandumise tõhususele peaks veelgi suurendama EKP nõukogu veendumust, et inflatsioon läheneb püsivalt nõukogu seatud eesmärgile, oleks asjakohane praegusi rahapoliitilisi piiranguid leevendada," märkis EKP.

EKP märkis, et edasised otsused on igal juhul andmepõhised ja neid tehakse lähtuvalt olukorrast ning nõukogu ei võta endale tulevaste intressimääraotsustega seoses konkreetseid kohustusi.