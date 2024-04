Trump ei toeta Arizona kodusõjaaegset abordikeeldu

USA-s asuv Arizona osariik taastas 1864. aasta seaduse alusel pea täieliku abordikeelu, kuid vabariiklaste partei presidendikandidaat Donald Trump ütles, et selline keeld läheb liiga kaugele.

USA presidendivalimiste üheks peateemaks on tõusmas abordiõigus. Hiljuti teatas Trump, et ei toeta üleriigilist abordikeeldu ning aborte reguleerivate seaduste üle peaksid otsustama osariigid.

Trump kiitles veel, et tema poolt ametisse nimetatud USA ülemkohtu kohtunikud tühistasid 1973. aastast pärit pretsedendi kohtuasjas Roe vs. Wade. See pretsedent garanteeris naistele kõikjal USA-s õiguse abordile. Arizona ülemkohus kehtestaski sel nädalal väga karmi abordiseaduse, mis näeb ette vanglakaristuse kõigile, kes abistavad abordi tegemist.

Trump väljendas sellele otsusele aga oma vastuseisu. Ajakirjanikud uurisid Trumpilt, kas Arizona otsus läks liiga kaugele. Trump vastas, et see seadus läks liiga kaugele, vahendas The Times.

Bideni kampaaniameeskond üritab nüüd abordiõiguse seada tema tagasivalimise kampaania keskseks küsimuseks. Pärast seda, kui teatati uuest Arizona keelust, saatis Bideni kampaania välja pressiteate, milles seisis. "Trump tegi seda."

Arizona on kaalukeeleosariik, reedel sõidab sinna ka USA asepresident Kamala Harris. 2020. aastal Bideni kampaania meeskonnas töötanud demokraatide strateeg Tony Cani ütles, et Arizona ülemkohtu otsus võib vabariiklastele tuua katastroofilise tagajärje.