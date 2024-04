Prantsuse laevastik valmistub lahinguid lööma

Prantsusmaa kontradmiral Jacques Mallard andis intervjuu veebiväljaandele Politico ning ütles, et sõjalaevastik muudab oma väljaõppe fookust, kuna merelahingud muutuvad üha tõenäolisemaks.

Mallard liitus Prantsuse relvajõududega 1990. aastatel. Siis oli mereväe peamisteks ülesanneteks võidelda narkokaubitsejate vastu ning takistada illegaalset kalapüüki. Prantsuse mereväelased harjutasid siis kurjategijate kinni püüdmist.

Olukord on muutunud ning Mallard ütles, et nüüd keskendub väljaõpe sõjale, vahendas Politico.

"Mereväelahing muutub üha tõenäolisemaks. Me liigume maailmast, kus saime üsna vabalt teha nii, nagu meile meeldis, maailma, kus tunneme, et meid ohustatakse. Nüüd harjutame missioonideks, eriti selleks, mida me nimetame kõrge intensiivsusega sõjapidamiseks," rääkis Mallard.

Kuna Venemaa sõda Ukraina vastu levib Mustale merele ning Iraani toetatud huthi mässulised ründavad Punasel merel laevu, peavad ka lääneriikide mereväed kohanema uue reaalsusega, rääkis Mallard.

"Meremehed harjutavad võitlema kellegi vastu, kes tahab meid hävitada. Mitte keegi, kes tahab tegeleda illegaalse äriga, mitte keegi, kes tahab kala varastada, vaid keegi, kes tahab meid hävitada," ütles Mallard.

Prantsusmaale kuulub ka meretagune territoorium, mis koosneb väikestest saartest. Prantsusmaale kuulub India ookeanis mitu saart, kuid Pariis siiski ei näe Hiinat otsese ohuna.

"Niikaua kui hiinlased pole tunginud La Reunioni saarele ega otsustanud meid Mayotte'i saarelt minema lüüa, pole põhjust hiinlasi meie peamise vastasena esile tõsta," ütles Mallard.

Prantsusmaa on ainus EL-i riik, millel on tuumajõul töötav lennukikandja. Prantsusmaale kuulub lennukikandja Charles de Gaulle, mis on ka sõjalaevastiku lipulaev. Lennukikandja ja seda saatvad sõjalaevad peaksid lähipäevade jooksul alustama missiooni Vahemerel.