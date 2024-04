Firenze kuulus sild saab tagasi oma varasema hiilguse

Ajaleht The Times kirjutab, et Firenzes asuv ajalooline Ponte Vecchio sild läheb remonti ning see taastatakse oma algses hiilguses.

Sild on ligi 700 aastat vana, see on üle elanud teise maailmasõja, laastavad üleujutused ning turistide hordid. Arno jõel asuval sillal paiknevad poed, kus müüakse luksuskaupu, Firenze plaanib nüüd silla taastada selle algses hiilguses.

Remont algab sügisel ning sild peaks uue kuue saama juba 2026. aastal. Projekt läheb maksma kaks miljonit eurot, selle maksavad kinni Firenze linnavalitsus ning kohalik veinifirma Marchesi Antinori. See veinifirma on peaaegu sama vana kui sild ise, vahendas The Times.

"Jätame maha tohutu pärandi. See on ainulaadne ehitis, mida armastavad firenzelased ja kogu maailm," ütles Firenze linnapea Dario Nardella.

Linnapea lubas samuti, et remondi ajaks jääb sild turistidele avatuks. Ka sillal asuvad kauplused jäävad avatuks.

Ponte Vecchio sild on Firenze üks peamisi sümboleid, seda on ülistanud kuulsad kunstnikud ja kirjanikud. Helilooja Giacomo Puccini jäädvustas silla oma ooperis "Gianni Schicchi", sillast on kirjutanud USA poeet Henry Wadsworth Longfellow.

Ponte Vecchio sild valmis 1345. aastal, varem olid seal lihunike kauplused. 1565. aastal lasi Firenze valitseja Cosimo Medici rajada sinna poed, kus hakkasid tegutsema kullassepad.

Teise maailmasõja ajal oli Ponte Vecchio ainus sild Firenzes, mida taanduvad natsid õhku ei lasknud.

Sild sai kannatada 1966. aastal, kui linna tabas üleujutus. Firenze tahtis silda taastada, kuid võimude visioon sai teoks alles siis, kui linnale ulatas abikäe 1385. aastal asutatud veinidünastia pärija Piero Antinori.

"Meie jaoks on oluline teha midagi linna heaks, mis on meie perele juba sajandeid koduks, tahame oma linnale midagi tagasi anda," ütles Antinori ajalehele The Times.