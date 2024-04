Reede on tuuline, kuid vihmapilved taanduvad

Reedel on sajuvõimalus väike, kuid tuul vaibub alles õhtul.

Reede öö on enamasti pilves ja mitmel pool sajab vihma. Pärast keskööd lääne poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Tuul puhub edelast ja läänest 7 kuni 13, puhanguti 17 meetrit sekundis. Neljapäeva hilisõhtul ulatuvad rannikul puhangud kuni 20 meetrini sekundis. Sooja on reede öösel 3 kuni 8 kraadi.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ning kohatist hoovihma sajab Ida-Virumaal. Puhub edela- ja läänetuul puhanguti 12, rannikul kuni 15 meetrit sekundis. Sooja on kuni 9 kraadi.

Päev on vahelduva pilvisusega ning ennelõunal sajab kohati vihma. Edela- ja läänetuul õhtuks nõrgeneb. Õhutemperatuur on 10 kuni 15, rannikul kohati 5 kraadi.

Laupäeva öö on olulise sajuta, kuid pärastlõunal sajab vihma juba mitmel pool. Sooja on öösel keskmiselt 3, päeval 12 kraadi. Samasugune ilm on ka pühapäeval, ei ole pääsu ka vihmast.

Nädala alguseks õhusoe pisut jaheneb – öösel on sooja 1 kuni 6 kraadi, päeval 4 kuni 10. Mitmel pool sajab vihma ning öösel võib tulla ka lörtsi.

Teisipäeva öö lubab väikeseid miinuskraade, päevaks aga tõuseb õhusoe taas ligi 10 kraadi juurde.