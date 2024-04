USA kirjastaja: oktoobris ilmub Navalnõi mälestusteraamat

Venemaa režiimi juhi Vladimir Putini vastane suri veebruaris segastel asjaoludel polaarjoone taguses karistusasutuses.

Raamat pealkirjaga "Patrioot" ilmub 22. oktoobril, teatas kirjastaja Knopf oma avalduses.

See on täielik lugu tema elust: tema noorusest, tema aktivismist, tema abielust ja perekonnast ning pühendumisest Venemaa demokraatia ja vabaduse eesmärgile silmitsi maailma suurvõimuga, mis on otsustanud ta vaigistada, teatas kirjastaja.

Navalnõi lesk Julia Navalnaja on Putinit süüdistanud oma mehe tapmises.

Opositsionäär alustas memuaaride kirjutamist pärast mürgitamist, mis viis ta 2020. aastal haiglasse. Järgmisel aastal naasis Navalnõi ravilt Saksamaal Moskvasse, kus ta vangistati.

Navalnõi surm on röövinud Putini vastastelt venelastelt nende kõige karismaatilisema liidri ajal, mil võimud on maha surunud viimasedki teisitimõtlemise riismed.

Repressioonid on intensiivistunud pärast seda, kui Kreml alustas 2022. aastal oma täiemahulist sõjategevust Ukraina vastu.