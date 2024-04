Kuleba: õhutõrjesüsteemid Patriot oleks suutnud hävitatud elektrijaama kaitsta

Oluline reedel, 12. aprillil kell 5.39:

- Venemaa tegi uue droonirünnaku Ukrainale;

- Kuleba: Ukraina poleks Trõpilja elektrijaama kaotanud, kui riigis olnuks piisavalt süsteeme Patriot;

- Poola võib anda Ukrainale Nõukogude õhutõrjesüsteemide jaoks rakette;

- Valge Maja kutsus USA esindajatekoda taas Ukraina osas tegutsema;

- Zelenski rääkis uuest mobilisatsiooniseadusest.

Venemaa tegi uue droonirünnaku Ukrainale

Venemaa korraldas öösel vastu reedet järjekordse droonirünnaku Ukrainale. Kell 23.05 teatas Ukraina õhuvägi droonirünnaku algusest, kui Vene droonid sisenesid Lõuna-Ukraina õhuruumi.

Droonirünnak laienes ajapikku suuremale osale Ukraina oblastitest. Nii täheldati droonide liikumist muuhulgas Odessa, Mõkolajivi, Hersoni, Dnipropetrovski, Kiievi ja Vinnõtsja oblasti õhuruumis.

Kella poole kuue seisuga möödus droonirünnaku oht ning kõikides Ukraina oblastites lõppes õhuhäire töö.

Kuleba: Ukraina poleks Trõpilja elektrijaama kaotanud, kui riigis olnuks piisavalt süsteeme Patriot

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba teatas neljapäeval, et Venemaa poleks suutnud Trõpilja soojuselektrijaama hävitada, kui Ukrainal olnuks piisavalt õhutõrjesüsteeme Patriot.

Vastava vastuse andis välisminister ajakirjaniku küsimusele selle kohta, kas ta on arutanud hävitatud elektrijaama teemat oma lääne kolleegidega.

"Tõstatame selle teema. Aga mida siin üldse tõstatada – andke meile Patriotid! Kui meil olnuks Patriotid, poleks me täna kõike seda kaotanud," ütles Kuleba.

Välisminister lisas, et Ukraina jätkab läbirääkimisi lääne partneritega, paludes õhutõrjesüsteemide tarnimise maksimaalset kiirendamist.

Samuti ütles Trõpilja jaama hallanud ettevõtte Tsentrenergo nõukogu juht Andri Hota, et kuigi jaama taastamine on igati teostatav, pole seda mõtet teha, kui pole selle kaitsmiseks vajalikke õhutõrjesüsteeme.

Poola võib anda Ukrainale Nõukogude õhutõrjesüsteemide jaoks rakette

Poola kaalub Nõukogude tüüpi õhutõrjesüsteemide jaoks rakettide andmist Ukrainale, teatas reedel uudisteagentuur UNIAN.

Agentuuri ajakirjaniku andmetel tegi vastava avalduse Poola president Andrzej Duda ühisel pressikonverentsil Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski ja Leedu presidendi Gitanas Nausedaga.

Duda märkis, et Poolal on need raketid oma reservides.

"Arutasime nende andmise võimalust Ukrainale, et pakkuda toetust õhutõrjes. Varssavisse naastes räägin oma kaitseministriga," ütles Duda.

Euroopa Parlament keeldus varem päeval hääletamast EL-i nõukogu eelarveküsimusi enne, kui Ukrainale ei ole antud täiendavalt seitset Patrioti õhutõrjesüsteemi, teatas Belgia endine peaminister ja Euroopa Parlamendi liige Guy Verhofstadt.

"Parlament keeldus täitmast EL-i nõukogu eelarvet seni, kuni Euroopa Ülemkogu otsustab toetada Ukrainat täiendavate raketitõrjesüsteemidega Patriot," rõhutas Verhofstadt.

Verhofstadt avaldas ka video oma kõnest Euroopa Parlamendis. Muu hulgas tegi saadik ettepaneku muuta neljapäevase istungi päevakorda, sest ta on tüdinud jälgimast Ukrainas toimuvat.

"Nagu te kõik olete viimase 20 päeva jooksul näinud, ründavad venelased ridamisi tavalisi Ukraina linnu, haiglaid, energiajaamu, korterelamuid. Minu arvates on skandaalne, et Euroopa avab oma uksed Ukrainale, aga Euroopa Ülemkogu ei suuda langetada isegi kiiremas korras otsust mõne raketitõrjesüsteemi saatmise kohta Ukrainasse," rõhutas Verhofstadt.

Parlamendiliige meenutas Euroopa Komisjoni aseesimehe, Euroopa Liidu välis- ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrelli sõnu, et Euroopas on 100 süsteemi Patriot, samas kui Ukraina küsib samal ajal oma linnade kaitseks vaid seitset süsteemi lisaks.

Verhofstadt tegi sellega seoses ettepaneku võtta eelarveküsimused ette alles pärast seda, kui ülemkogu on leppinud kokku seitsme Patrioti saatmises Ukrainasse.

Valge Maja kutsus USA esindajatekoda taas Ukraina osas tegutsema

Valge Maja kutsus neljapäeval USA esindajatekoda üles taas Ukraina osas viivitamatult tegutsema, kui pressiesindaja Karine Jean-Pierre tõi välja viimased Venemaa ulatuslikud rünnakud Ukraina energiasektorile.

Jean-Pierre rõhutas, et Ukraina vajab end Vene rakettide eest kaitsmiseks rohkem õhutõrjevõimekusi.

Venemaa korraldas üleöö järjekordse suure õhurünnakute seeria Ukraina energiavõrgustikule. Venemaa ründas Kiievi piirkonna suurimat elektrijaama ja energiarajatisi.

"Nagu president Volodõmõr Zelenski on pidevalt korranud, siis vajab Ukraina rohkem õhutõrjet, et kaitsta oma inimesi ja kriitilist infrastruktuuri Iraani poolt Venemaale tarnitud droonide ja rakettide eest," ütles pressiesindaja.

Jean-Pierre kutsus USA esindajatekoda üles viivitamatult tegutsema ja kiitma heaks Ukraina abipaketi, mis sisepoliitiliste vaidluste tõttu on seal kuid takerdunud.

Zelenski rääkis uuest mobilisatsiooniseadusest

President Volodõmõr Zelenski kommenteeris neljapäeval Ukraina ülemraada poolt uue mobilisatsiooniseaduse vastuvõtmist, teatas uudisteagentuur UNIAN.

Agentuuri korrespondendi teatel andis riigipea seadusele oma hinnangu Vilniuses toimunud ühisel pressikonverentsil Leedu presidendi Gitanas Nauseda ja Poola presidendi Andrzej Dudaga.

Eelkõige küsiti Ukraina presidendilt, kas uus mobilisatsiooniseadus sunnib välismaale reisinud ukrainlasi liituma Ukraina relvajõududega.

"Esiteks tahaksin, et kõik mõistaksid, et meil käib sõda. Meil on sõjaseisukord. Sõjaseisukorra kehtestamisega on käimas mobilisatsioon. Käimas on mobilisatsioon ja seda vastavalt vastavate seaduste tingimustele. Pidevalt sõja algusest peale. Pole midagi uut," sõnas Zelenski.

President lisas, et Ukrainas mobilisatsiooni katkemise kohta levitatakse palju Venemaa valesid ja narratiive.

"Pöörake tähelepanu faktidele, et mobilisatsioon käib Ukrainas pidevalt nii, nagu see sõja ajal seaduse järgi peab toimuma," ütles Zelenski.

"Meie vägede ja sõjaväelise juhtkonna palvel on mobilisatsioonis mõningaid muudatusi. Ja vastavalt sellele mobilisatsiooniseadusele on suurenenud kontroll kõrvalehoidjate üle. Aga ma tahan teile öelda isegi ilma selle uuenduseta, et igaüks, kes on mobilisatsioonieas ja tegi midagi väljaspool mobilisatsiooniseadust, siis rikkus ta juba niigi üht või teist kehtivat seadust," tõi Zelenski välja.

President märkis, et uues seaduses on teatud muudatused mõnes normis, mis aitavad sõjaväelist juhtkonda.

Ukraina ülemraada võttis neljapäeval teisel lugemisel tervikuna vastu mobilisatsiooniseaduse eelnõu.

Ülemraada täiskogu istungil toetas mobilisatsiooniseaduse vastuvõtmist 283 rahvasaadikut.

Parlamendisaadikud toetasid riikliku julgeoleku-, kaitse- ja luurekomisjoni ettepanekut jätta eelnõust välja reegel sõjaväelaste demobiliseerimiseks pärast 36-kuulist teenistust.