Ekspress Grupi digitellimuste arv kasvas aastaga 31 protsenti

Eestis uudisteportaali Delfi, Eesti Päevalehte, Maalehte, Eesti Ekspressi ja mitmeid ajakirju kirjastava AS-i Delfi Meedia digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 11 protsenti (esimeses kvartalis 0 protsenti), ulatudes 102 629 tellimuseni.

50 protsendiliselt Ekspress Grupile kuuluva AS-i Õhtuleht Kirjastus digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 10 protsenti ( esimeses kvartalis kuus protsenti), ulatudes 26 404 tellimuseni.

Geenius Meedia OÜ digitellimuste hulk kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 25 protsenti (esimeses kvartalis kaheksa protsenti), ulatudes 7575 tellimuseni.

Ekspress Grupi juhatuse esimees Mari-Liis Rüütsalu ütles, et aastases võrdluses jätkus digitellimuste kiire kasv: Ekspress Grupi väljaannete digitellijate arv suurenes Balti riikides kokku umbes kolmandiku, millest suurim osa tuli Leedu turult, kus Delfi tulemus kasvas aastaga koguni 86 protsenti. Läti Delfi tellijate arv kasvas samuti väga kiirelt ligi poole võrra.

Kontsern loeb digitellimuseks ainult selliseid tellimusi, mille väärtus on suurem kui üks euro ühes kalendrikuus, mis on eraldiseisvalt arveldatud ja on igal ajal eraldi lõpetatavad.

Hans H. Luige enamusosalusega AS Ekspress Grupp on meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid ning pakub väliekraanide teenust Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp alustas oma tegevust 1989. aastal ja annab tööd ligi 1100 inimesele.