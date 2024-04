Hiiu Leht: Hiiumaa osavallavanem Viidik kaotas töö

Hiiu Lehe teatel andis reformierakondlase Aivar Viidiku vabastamisele rohelise tule ka tema koduerakond, keda vallavanem Hergo Tasuja aprilli alguses koostöö lõpetamise plaanist teavitas.

"Vallavalitsusest ja koalitsioonist on sellel aastal Reformierakonnale korduvalt teada antud, et vallavalitsuse koostöö Kärdla osavalla vanemaga ei laabu," tõdes Reformierakonna Hiiumaa piirkonna juht Evelin Lehtsaar. "Samuti on keeruline Kärdla osavalla töötajate ning allasutuste juhtide koostöö temaga."

Hiiu Leht soovis Aivar Viidikult toimuvale kommentaari, kuid Viidik ei ole soovinud toimunut veel kommenteerida.

Äriregistri andmetel on Viidik Reformierakonna liige 7. novembrist 2018. Viidik oli 27. jaanuarist 2021 kuni 18. juulini 2022 riigikogu liige. Hiiumaa valla Kärdla osavalla vanem oli ta 24. augustist 2022 kuni 9. aprillini 2024.

Aivar Viidik on töötanud ka Tartu linna avalike suhete juhina (ta on Tartu tunnuslause "Heade mõtete linn" autor), Eesti Ekspressi tegevtoimetajana ning Maalehe peatoimetajana.