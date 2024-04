Kulla hind kerkis ajaloo kõrgeimale tasemele

Reede lõunal maksis üks troiunts kulda 2394,87 dollarit. Kauplemispäeva alguses ületas kulla hind ka 2400 dollari piiri. Nädalaga on kulla hind kerkinud ligi kolm protsenti ning on jõudnud ajalooliselt kõrgeimale tasemele, vahendas Reuters.

Maailmas kasvavad geopoliitilised pinged ning investorid pöörasid pilgu turvaliste varade poole. ActivTrades'i analüütik Ricardo Evangelista ütles, et investorid tunnevad veel muret maailmamajanduse kasvu pärast ning see suurendab turvaliste varade väärtust veelgi.

Kulla hind pööras tõusule juba 2022. aasta lõpus, kui keskpangad hakkasid ostma kulda. Lisaks panustasid kulla hinnatõusu geopoliitilised pinged seoses Venemaa sõjaga Ukraina vastu.

Hiljuti andis aga Iraan Washingtonile märku, et võib reedel või laupäeval rünnata Iisraeli. Asjaga kursis olevad inimesed ütlesid ajalehele The Wall Street Journal, et lõplikku otsust Iisraeli ründamise osas pole veel tehtud.

Samal ajal aeglustub Hiina majandus, Hiina eksport langes märtsis järsult. Hiina keskpank suurendab samas kulla ostmist. Ka Vietnami keskpank teatas, et suurendab turu stabiliseerimiseks oma kullavarusid.