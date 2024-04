Belgia uurib Venemaa sekkumist europarlamendis

Belgia prokurörid uurivad Venemaa sekkumist Euroopa Parlamendi valimistesse. Belgia peaminister Alexander De Croo ütles, et see on seotud süüdistusega, et mõnedele parlamendiliikmetele maksti Kremli propaganda levitamise eest.

"Meie kohtuvõimud on nüüd kinnitanud, et selle sekkumise asjus esitatakse süüdistus. Raha maksmine ei leidnud aset Belgias, küll aga sekkumine. Kuna Belgia on EL-i institutsioonide asukoht, on meie kohus tagada iga kodaniku õigus vabale ja ohutule hääletusele" ütles De Croo.

De Croo ütles, et järgmise nädala Euroopa Liidu tippkohtumisel arutatakse enne juunis peetavaid europarlamendi valimisi tõstatatud süüdistusi.

Moskval on selge eesmärk "aidata valida Euroopa Parlamenti venemeelsemad kandidaadid ja tugevdada venemeelset narratiivi selles institutsioonis", ütles De Croo.

Belgia prokuratuuri esindaja kinnitas juurdluse alustamist.

Tšehhi teatas märtsis, et tema luureteenistus avastas võrgustiku, mis kasutas Prahas baseeruvat uudisteportaali Euroopa Hääl (Voice of Europe) Vene propaganda levitamiseks.

Belgia teatel jõudsid tema teenistused järeldusele, et mõnele europarlamendi liikmetele maksti Moskva propaganda levitamise eest.

"Kui on tegu mingit tüüpi pistisega, ja meie teenistused ütlevad, et maksmine toimus, siis kuna selleks on vaja kahte poolt, peavad olema inimesed, kes seda organiseerivad, aga ka inimesed, kes seda saavad," ütles De Croo.

Euroopa Parlamendi liikmetele kehtivad ranged sõltumatuse- ja eetikareeglid ning nende rikkumise eest on ette nähtud karistus.

Europarlamendi roheliste fraktsioon ja üks Tšehhi päevaleht on öelnud, et kahtlustatavad saadikud on Belgiast, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Ungarist, Hollandist ja Poolast.

Väljaanne Politico teatas, et nemad on tuvastatnud 16 Euroopa Hääles esinenud europarlamendi liiget, kõik parempopulistid.

Tšehhi ajaleht Denik N ja Saksa ajakiri Der Spiegel nimetasid Kremli jutupunktide levitamise eest Venemaalt raha saanud poliitikutena parempopulistliku Alternatiiv Saksamaale (AfD) liikmeid Petr Brystonit ja Maximilian Krah'd.

Mõlemad eitavad raha saamist, kuid Denik N-i andmetel on Tšehhi luurel Brystonile varju heitev helisalvestis.