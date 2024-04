Laupäeval liiguvad üle Eesti vihmapilved

Laupäeva öö on muutliku pilvisusega. Vihmasadu liigub merelt saartele ja edasi mandri lõunaosa suunas. Kohati on udu. Öö hakul puhub tuul läänekaarest 3 kuni 8, rannikul iiliti 12 meetrit sekundis. Pärast keskööd puhub tuul muutliku suunaga. Õhusooja on 1 kuni 7 kraadi.

Hommikul on taevas peamiselt pilves ning Lõuna-Eestis võib vähest vihma sadada. Kohati on udu. Puhub tasane muutliku suunaga tuul ning termomeetrinäit tõuseb 3 ja 7 kraadi vahele.

Päev on pilves selgimistega. Pärastlõunal jõuab saartele uus sajuala, mis edasi õhtuks juba üle mandri laieneb. Tuul on ennelõunal nõrk ja muutliku suunaga, pärastlõunal edelatuul tugevneb. Sooja on päeval 9 kuni 14 kraadi, kuid rannikul jääb kohati vaid 6 kraadi juurde.

Järgneval paaril päeval on pilves selgimistega ilm. Pühapäev on üsna tuuline ning vihmasadu levib saartelt üle mandri kirde suunas. Sooja on oodata keskmiselt 9 kraadi.

Veidi rahulikum, ent ikka vihmane on ka esmaspäev, mil sooja keskmiselt 8 kraadi. Teisipäevast alates on taevas muutlik. Mitmel pool sajab hoovihma, mille sekka võib ka lörtsi tulla. Õhutemperatuur jääb neil päevil tagasihoidlikult 7 kraadi juurde.