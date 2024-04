Saksa võimud hoidsid ära võimaliku islamistliku terrorirünnaku

Kaks tüdrukut ja poisi, vanuses 15–16aastat, vahistas Saksa politsei Düsseldofi piirkonnas, Nordrhein-Westfaleni liidumaal. Neljanda kahtlusaluse, 16-aastase noormehe, vahistasid Saksa võimud Baden-Württembergi liidumaal.

Kolme Düsseldorfi piirkonnast pärit noort kahtlustatakse islamistlikult motiveeritud terrorirünnaku kavandamises ja selle elluviimisele pühendumises, ütles Saksamaa prokuratuur.

Düsseldorfi prokuratuuri teatel andis kohus ülestõusmispühade ajal määruse nende kinnivõtmiseks.

Prokuratuur ei avaldanud vandenõu üksikasju, sest seda alles uuritakse.

Ajaleht Bild teatas, et noortel olid plaanis süütepudeli- ja noarünnakud äärmusrühmituse Islamiriik nimel. Väidetavalt olid kavandatud sihtmärgid olid kristlased ja politsei, ning noored kaalusid ka tulirelvade soetamist.

Nordrhein-Westfaleni liidumaa siseminister Herbert Reul ütles, et uurimine algatati, kuna kahtlustati, et 16-aastane neiu kavatseb lahkuda Saksamaalt ja ühineda Islamiriigiga.

Saksamaa on alates Gaza sõja puhkemisest 7. oktoobril kõrgendatud valmiduses islamistlike rünnakute puhuks ning siseluure juht hoiatas, et rünnakuoht on tegelik ja suurem kui pikka aega on olnud.

Eelmise aasta detsembris pidasid Saksa võimud kinni kolm inimest, kes väidetavalt kavandasid rünnakut Kölni katedraalis.