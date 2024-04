Eesti 200 kinnitas Tallinna abilinnapea kandidaatideks Jašini ja Roose

Eesti 200 esimehe Margus Tsahkna sõnul seadis erakond linnavalitsuse liikmete kandidaatideks inimesed, kes on oma valdkonna eksperdid ning toovad linnavalitsusse uusi ideid.

"Eesti 200 lubas Tallinnas muutust ja me näitasime taas, et meiega on see võimalik. Eesti 200 toob Tallinna uude võimuliitu oma valdkonna eksperdid. Pealinna haridusvaldkonda hakkab juhtima endine õpetaja, haridusekspert ja praegune majandusministri nõunik Aleksei Jašin. Ettevõtlusvaldkonna etteotsa seame ringmajanduse eksperdi ja selle Eestisse tooja Margot Roose," ütles Tsahkna.

"Eesti 200 toob Tallinna linnavalitsusse inimesed, kes annavad abilinnapeadena oma parima, et Tallinna elukeskkond areneks ning paraneks kõigi tallinlaste elu igas linnaosas. Pärast 20 aastat on Eesti suurimas omavalitsuses eestimeelne ja euroopalik linnajuhtimine, kus otsuseid ei osteta, vaid neid tehakse linnakodanike huvides," sõnas Tsahkna.

Jašin: eestikeelsele haridusele üleminekust saab üks suurimaid väljakutseid

Haridusvaldkonna abilinnapea kandidaadi Aleksei Jašini sõnul saab uue võimuliidu jaoks olema üks suurimaid väljakutseid eestikeelsele haridusele üleminek.

"Üleminekust eestikeelsele haridusele sõltub hariduse kvaliteet, meie ühiskonna ühtekuuluvustunne ja julgeolek. Kuigi ajaaken on kriitiline, aga arvestades, et ka riigi tasandil on haridusministri portfell Eesti 200 käes, siis usun, et heas koostöövaimus suudame ette võetud eesmärgi täita," ütles Jašin.

Jašini sõnul on üks põletav probleem õppekohtade puudumine lasteaedades ja põhikoolides. "Peame alustama uue hariduse arengukava koostamisega ja koolivõrgu reformiga. Uute haridusasutuste ehitamisel on oluline arvestada demograafiliste arengute ja linnaplaneerimisega," sõnas Jašin

Roose: oluline on kasvulava loomine innovatsioonile

Tallinna ettevõtluse abilinnapea kohale asuv Margot Roose sõnas, et kahtlemata on oluline luua linna ja ettevõtjate vahel dialoog.

"Eesti suurim omavalitsus on meie riigi majanduse vedur ning oluline on vaadata, millist ettevõtluskeskkonda oma ettevõtjatele pakume. Millised on meetmed, mis aitaksid säilitada ja luua uusi töökohti pealinnas. Oluline on ka iduettevõtluse areng ning kuidas meelitada siia helgeid päid, kes sooviks siia jääda ja panustada majanduse arengusse," ütles Roose.

"Kahtlemata on oluline innovatsioon ja sellele parema kasvulava loomine, selle igakülgne toetamine, pakkudes uusi lahendusi linnale endale ning luues seeläbi viljakamat ettevõtluskeskkonda," lisas ta.

Margot Roose on omandanud magistrikraadi Liverpooli Ülikoolis ärijuhtimise ja turunduse erialal, on Hollandi saatkonna rohemajanduse nõunik Baltikumis ja Soomes, ringmajanduse ekspert, rohetehnoloogia ettevõtete nõustaja ning investor.

Aleksei Jašin on omandanud bakalaureusekraadi Tartu Ülikoolist riigiteaduste erialal, olnud hariduse ekspert MTÜ Mondos, töötanud õpetajana ning hetkel on ta majandus- ja infotehnoloogiaministri Tiit Riisalo nõunik.

Isamaa Tallinna juhatus otsustas esitada transpordivaldkonna abilinnapeaks Kristjan Järvani ja sotsiaalvaldkonna abilinnapeaks Karl Sander Kase.