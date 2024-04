Ebaveres avati kütust tootev biometaanijaam

Bioforce Group ehitas biometaanijaama Ebaverre, sest see on sellise jaama jaoks sobiv koht.

"Siin on väga soodne põllumajanduslik tootmine. Ümberringi on mitmed suuremad farmid ehk siin on seda materjali, millest biometaani toota. Lisaks sellele on teised biometaanijaamad piisavalt kaugel, et mitte konkureerida sama tooraine pärast," ütles Bioforce Group´i juhatuse esimees Henry Uljas.

Väike-Maarja vallavanem Indrek Kesküla avaldas rahulolu, et loomasõnnikut aina rohkem väärindatakse. Valla jaoks on oluline seegi, et tehas annab tööd kümnele kohalikule inimesele.

"Asume põllumajanduspiirkonnas ja tõesti täna võib öelda, et siin on tehas, kus "tehakse sitast saia". Ehk autod sõidavad siinsest loomaõnnikust tehtud gaasiga. Ja iga töökoht maakonnas on oluline. Töökohad tähendavad ka hakkama saavaid peresid. Ka siit saadavad miljonid tulevad valla eelarvele kasuks," rääkis Kesküla.

Ebavere jaama aastane võimsus on 36 000 megavatt-tundi. Võrdluseks, et eelmisel aastal toodeti Eestis biometaani kokku peaaegu 211 000 megavatt-tundi.

Tallinna gaasibussidele kütust tarniva Bioforce Groupi jaoks on Ebavere Aravete jaama kõrval teine tootmisüksus. Kolmas on ehitamisel Valgamaale Laatresse.

"Meie eesmärk on mitu korda kasvada, et jõuda sinna 300 000 - 400 000 megavatt-tunnini aastas. Ja ka konkurendid kindlasti teevad veel mõned jaamad. Näen, et Eesti majanduslik potentsiaal on umbes üks teravatt-tund biometaani aastas. See on küllaltki lihtsasti saavutatav nelja-viie aasta jooksul," sõnas Uljas.

Ligemale 10 miljoni euro suuruse investeeringu tasuvusajaks on arvestatud 10 aastat.