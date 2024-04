Inimesed leidsid talvituvaid keldrinahkhiiri 79 kohast üle Eesti

Meie kodudes olevad keldrid ja pööningud on olulised nahkhiirte talvituskohad. Selleks, et koguda andmeid nii talvituspaikade kui ka nahkhiirte arvukuse kohta paluti Eesti inimestel oma kodused keldrinahkhiired üles anda. Kokku loendatigi üle 175 isendi 79 kohast üle Eesti.

"Kaks tükki siin ilusti tudusid mul, üks oli siin eraldi, üks oli veel seal nurgas ja siis viies oli siin ukse kohal," näitas Rõuges elav Endel Kroon, kus tema talvised külalised täpselt talvitusid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi praegu on nahkhiired juba talvituspaikadest lahkunud, siis talvisel perioodil puutus Kroon oma külalistega omajagu kokku.

"Sõltub, millal ma käin seal keldris, kui hommikul, siis soovin head päeva, kui õhtul, siis soovin head ööd neile. Vaatan neid hästi lähedalt ja tahaks neile pai teha, aga ma ei julge neile pai teha, sest äkki ma äratan nad üles, kuigi tahaks teha pai," rääkis Kroon.

Nahkhiirtel on Kroonil teinegi tähendus - olles 39 aastat laulnud Vanemuise ooperikooris ning muuhulgas ka osalenud Johan Straussi kuulsas operetis "Nahkhiir", toovad keldrilaes tukkuvad tegelased teisigi mälestusi meelde.

"Muidugi, absoluutselt ja väga tihti. Siis võtan albumi välja, vaatan pilte ja siis tuletan meelde seda ilusat aega," ütles Endel Kroon.

Kui tema kelder on lausa musternäide, siis Eesti terrioloogia seltsi andmeil jääb nahkhiirte talvitumiseks sobivaid kohti järjest vähemaks.

"Praegu üsna palju maakeldreid lagunevad, sest neid ei ole vaja ja nahkhiirte jaoks esimene asi, mis ilmselt hakkab häirima, on see, et uks kukub eest ära, uks mädaneb ära, kelder läheb külmaks, see enam ei sobi," ütles Eesti terrioloogia seltsi esimees Oliver Kalda.

Talvituspaikade osas oleks Kalda sõnul abiks see, kui taastada vana keldri uks. Ent mure on ka eelseisva suvega, mil nahkhiirte kolooniad võivad pesitsema asuda hoonete katuste või voodrilaudade taga. Kui nüüd sellistes oludes alustada remonti, võib hukka saada terve koloonia, mis omakorda mõjutab populatsiooni.

"Kui tahta näiteks teha, soojustada maja, võtta vooder maha, siis soojustada võib ju ka suvel, aga see vooder võiks näiteks praegu majalt maha võetud saada, et see koloonia sinna ei saaks koguneda ja vältida siis seda nagu vahetut kontakti," ütles Oliver Kalda.