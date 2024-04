Iraan alustas Iisraeli suunas drooni- ja raketirünnakut

Jeruusalemmas, Tel Avivis ja mitmes teises Iisraeli linnas kõlasid plahvatused ja õhuhäire, vahendas CNN.

Samuti on teateid plahvatuste kohta Beersheba, Surnu mere ja Hebroni piirkondades Jordani Läänekaldal, samuti Golani kõrgendikel Süüria piiril.

Kohapeal viibivate CNN-i meeskondade sõnul töötab kõikjal õhutõrje ja droone ning rakette tulistatakse alla.

Sündmuste kulg

Iisraeli kaitsejõudude kõneisik Daniel Hagari ütles kella 23 ajal, et nad jälgivad ohtu oma õhuruumis ja lisas, et ohu jõudmiseks Iisraeli kulub mitu tundi. GPS ei ole tema sõnul ettevalmistustööde osana teatud piirkondades saadaval, vahendas CNN.

Iisraeli teatel tulistas Iraan välja üle 100 drooni ja ka tiibraketid. CNN vahendas Iraani riigimeediat, et teele on pandud ka ballistilised raketid.

Iisraeli peaministri büroo teatas, et Iisraeli kaitsejõudude peakorteris Tel Avivis Kirya sõjaväebaasis toimub sõjakabineti koosolek.

Iisraeli meedia teatel tulistas Iraan Iisraeli suunas välja ka tiibraketid. Iisraeli teatel sulgeb riik oma õhuruumi.

Ühe sõjaväeametniku sõnul kavatsevad Iisraeli relvajõud droonid maha võtta enne, kui need Iisraeli õhuruumi jõuavad.

Iisrael eeldab, et Iraan võib lainetana teele lasta veel droonirünnakuid.

Kaks Iisraeli luureametnikku ütlesid anonüümselt New York Timesile, et droonide ja rakettide sihtmärkideks on eeldatavalt Golani kõrgendikud ja Iisraeli õhujõudude baas Negevi kõrbes.

USA ametnik kinnitas samuti, et Iraan saatis Iisraeli vastu droonid. "Iraan on alustanud rünnaku Iisraeli vastu, mis tõenäoliselt areneb mitme tunni jooksul," ütles riikliku julgeolekunõukogu pressiesindaja Adrienne Watson.

Kella 01.16 ajal vahendas CNN USA luureallikaid, et USA relvajõud on juba tulistanud alla mõned Iraani droonid.

Iisraelis asuvate sihtmärkide vastu alustatud droonirünnakut kinnitas ka Iraani riigimeedia.

Iraani Press TV teatel on Islami revolutsiooniline kaardivägi (IRGC) "algatanud ulatuslikke droonirünnakuid sihtmärkide vastu okupeeritud aladel".

Iraani kaitseminister Mohammad Reza Ashtiani andis hoiatuse igale riigile, kes lubab Iisraelil kasutada oma õhuruumi või territooriumi Iraani ründamiseks, öeldes, et Iraan annab neile otsustava vastuse.

"Iga riik, mis avab Iisraelile oma õhuruumi või pinna Iraani ründamiseks, saab meie otsustava vastuse," teatas IRNA Ashtianit tsiteerides.

Mõned Lähis-Ida riigid sulgesid õhuruumi

Jordaania tsiviillennunduse reguleeriv amet teatas laupäeval, et riigi õhuruum suletakse ajutiselt kõikidele saabuvatele, väljuvatele ja läbivatele lennukitele.

Jordaania kuulutas välja ka eriolukorra, teatas Reuters riigimeediale viidates.

Kaks Jordaania julgeolekuallikat ütlesid varem Reutersile, et riigi õhutõrje on valmis alla tulistama kõik Iraani poolt tulistatud ja Jordaania õhuruumi sisenevad droonid.

Allikate sõnul on Jordaania armee samuti kõrgendatud valmisolekus ja selle radarisüsteemid jälgivad droonide tegevust.

Õhuruumi sulgemisest teatasid ka Iraak ja Liibanon.

Egiptuse õhutõrje on viidud maksimaalsesse valmisolekusse seoses Iraani drooni- ja raketirünnakuga Iisraeli vastu, teatas luureteenistustele lähedane telekanal Al-Qahera News laupäeva hilisõhtul.

"Kriisiosakond jälgib olukorda tähelepanelikult ja annab president Abdel Fattah al-Sisile aru iga tund," teatas kanal viitega kõrgele julgeolekuametnikule.

Jeemeni mässulised ja Hezbollah saatsid samuti Iisraeli suunas droone ja rakette

Jeemeni huthi mässulised saatsid Iraaniga koordineerides Iisraeli suunas teele mitu drooni, ütles turvafirma Ambrey laupäeva hilisõhtul, lisades, et need peaksid tõenäoliselt jõudma Iisraeli sünkroonis Teherani omadega.

"Väidetavalt saatsid huthid Iisraeli suunas mehitamata õhumasinaid. Droonid saadeti teele koordineerides Iraaniga," teatas ettevõte. "Potentsiaalseteks sihtmärkideks peetakse Iisraeli sadamaid," lisati teates, milles hoiatati kaasneva kahju eest laevandusele.

Liibanoni rühmitus Hezbollah väitis avalduses, et selle võitlejad lasid välja kümneid Katjuša rakette, mis olid suunatud Iisraeli kaitsejõudude (IDF) õhutõrje peakorterile Golani kõrgendikel.

Iraani esindus ÜRO juures: see oli vastus rünnakule Damaskuses

"Iraani sõjaline tegevus oli vastus sionistliku režiimi agressioonile meie diplomaatiliste ruumide vastu Damaskuses," ütles Iraani esindus ÜRO-s X-i postituses.

"Asja võib lugeda lõpetatuks. Kui Iisraeli režiim peaks aga veel ühe vea tegema, on Iraani reaktsioon tunduvalt karmim," seisis avalduses.

Postituses öeldakse, et konflikt on Iraani ja Iisraeli vahel – ja USA peab eemale hoidma.

Armee: Iisrael sulgeb julgeolekumurede tõttu üle riigi koolid

Iisrael sulgeb julgeolekumurede tõttu üle riigi koolid, ütles sõjaväe pressiesindaja Daniel Hagari laupäeval pärast Iraani ähvardusi maksta kätte Iisraeli õhurünnaku eest islamivabariigi konsulaadile Damaskuses.

Praeguse julgeolekuolukorra valguses ei ole õppetegevust, kui pühapäeval algab uus koolinädal, ütles Hagari televisioonis edastatud avalduses. Meede kehtib kaks päeva.

Hagari rääkis enne Iraani alustatud droonirünnakut, et riigi õhujõud on pandud täisvalmisolekusse ning kümned hävitajad teevad õhus pidevaid kontroll-lende.

Valge Maja riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan kordas laupäeval vestluses oma Iisraeli kolleegi Tzachi Hanegbiga Washingtoni kaljukindlat toetust Iisraelile ajal, mil pinged Lähis-Idas üha süvenevad.

"Telefonikõnes kordasin ma USA kaljukindlat pühendumist Iisraeli julgeolekule," ütles Sullivan suhtlusplatvormil X, lisades, et ta arutas Hanegbiga "sündmusi Lähis-Idas".