Ukraina loodab saada Saksamaalt õhutõrjesüsteemi IRIS-T

Oluline pühapäeval, 14. aprillil kell 6.54:

- Eksperdi hinnangul toodab Venemaa 100-120 raketti kuus

- Ukraina loodab saada Saksamaalt ka õhutõrjesüsteemi IRIS-T

Venemaa sõjatööstuskompleks suudab tõenäoliselt toota ligikaudu 100-120 raketti kuus, vahendas portaal Unian pühapäeval lennunduseksperdi Kostjantõn Krõvolapi sõnu.

Eksperdi hinnangul ei pruugi need andmed siiski olla täpsed.

"Kui aastatel 2022-2023 oli võimalik hankida rohkem või vähem objektiivset infot, võrrelda erinevaid allikaid ja analüüsida midagi konkreetsete arvudega, siis nüüd tuleb opereerida kaudsete andmetega. Arvestada tuleb poliitiliste küsimustega. 850–900 raketti, millest meie luureohvitserid räägivad, on tegelikult puutumatu reserv," märkis ta usutluses Unianile.

"Nad kulutasid selle reservi juba ammu koos (kindral Sergei) Surovikiniga, seejärel hakkasid seda täiendama," märkis ta.

Hoolimata sellest, et venelased on läinud mõnesid mõnede relvade tootmise osas üle kahele-kolmele vahetusele, pole Krõvolapi sõnul kaudseid märke, et neil on õnnestunud kaug- ja keskmaarakettide tootmist suurendada.

"Need on H-101/555, kõik, mis puudutab Kalibreid, Iskandereid, Kinžale, ma arvan, et neid toodetakse tasemel umbes 100-120 raketti," lausus Krõvolap, rõhutades, et need andmed ei pruugi olla täpsed.

Luure peadirektoraat ütles paar päeva tagasi, et Venemaal jätkub rakette veel üheks või kaheks suureks rünnakuks Ukraina vastu lähinädalatel. Märgiti, et Moskva tugineb endiselt suurele hulgale droonidele.

Ukraina õhujõudude esindaja Ilja Jevlaš ütleb, et enamik Vene Föderatsiooni toodetud rakettidest läheb agressorriigi poolt kohe kasutusse rünnakuteks Ukraina vastu. Ta märkis, et luure andmetel on vaenlasel neid järel ligi 1000.

Ukraina loodab saada Saksamaalt täiendava õhutõrjeraketisüsteemi IRIS-T, vahendas portaal Unian laupäeval president Volodõmõr Zelenskõi sõnu videopöördumises.

"Täna on meie rahvusvahelisest tööst väga hea tulemus: Saksamaa annab meile täiendava Patrioti – leppisime selles täna kokku kantsler (Olaf) Scholziga. Samuti töötame koos Saksamaaga täiendava IRIS-T süsteemi kallal – see on samuti tugev õhutõrje," lausus president, lisades, et arutusel on ka raketitarned juba olemasolevate süsteemide jaoks," ütles ta.

Zelenskõi märkis, et Ukraina jätkab koostööd kõigi partneritega, kes saavad samuti abi osutada. Ainuüksi sel nädalal peeti vestlusi ja kohtumisi Leedu, Tšehhi, Rumeenia, Poola, Ungari, Šveitsi ja Läti presidendiga ning Hollandi, Kreeka, Portugali, Iirimaa ja Saksamaa valitsusjuhiga.

"Igal vestlusel, igal kohtumisel on põhiteemadeks õhutõrje ja rinne. Teeme kõik selleks, et meie kaitseväel ja sõjatööstuskompleksil oleks rohkem võimalusi," rõhutas Zelenskõi.

Uniani andmeil teatas Saksa kaitseministeerium laupäeval, et annab viivitamatult Ukrainale üle järjekordse Patrioti raketitõrjepatarei. Mullu andis Saksamaa Ukrainale kaks sellist patareid.

Päev varem teatas välisminister Dmõtro Kuleba, et Ukraina peab läbirääkimisi veel kahe Patrioti patarei ühe Samp-T hankimise üle. Viimane on Prantsuse-Itaalia süsteem, mida on võimalik hankida ainult neist kahest riigist.