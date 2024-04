Meedia: Euronewsi ostuks kasutati Orbaniga seotud raha

Hätta jäänud meediafirma Euronews enamuse ostis 2022. aastal 170 miljoni euro eest ära Portugali investeerimisfirma Alpac Capital. Müügi kiitis heaks Prantsuse valitsus.

Vähemalt kolmandik rahast tuli Orbaniga seotud allikatest, avastasid Ungari uuriv veebileht Direkt36, Prantsuse päevaleht Le Monde ja Portugaili nädalakiri Expresso.

Ungari investeerimisfond Szechenyi Funds panustas 45 miljoni euroga, öeldakse neljapäeval avaldatud raportis sisedokumentidele viidates.

Direkt36 käsutusse jõudnud esitluskavandi põhjal olid otsuse langetamisega seotud poliitilised põhjused. Üks slaid käsitles näiteks Szechenyi Fundsi nägemust Euronewsist ja nägi ühe eesmärgina ette koostööd tippülikoolidega, et vähendada vasakpoolse ideoloogia ja kallutatuse mõju.

Ühe siseallika sõnul on ilmne, et käsk investeerimist rahastata tuli ülaltpoolt. Investeerimise teostajatele anti korraldus, et mitte midagi ei tohi avalikuks teha.

Ostuga seotud Alpac Capitali kohalikule tütarfirmale andis 12,5 miljonit eurot pikaajalist laenu Ungari valitsuse suurim kommunikatsioonipartner New Land Media, kinnitas selle omanik Gyula Balasy Direkt36-le.

Euronews, Szechenyi Funds ja New Land Media ei vastanud AFP kommentaaripalvele.

Orbani pressijuht Bertalan Havasi ütles, et Ungari valitsus ei tea tehingust midagi.