Uuel nädalal läheb ilm jahedamaks

Esmaspäeva öö on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma ja sekka võib tulla ka lörtsi. Paiguti on udu. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 12, iiliti 17, saartel ja läänerannikul 12 kuni 18, iiliti kuni 25 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 1 kuni 5 kraadi.

Hommik on pilves ja endiselt vihmane. Puhub mõõdukas edela- ja läänetuul, Lõuna-Eestis puhanguti kuni 14 meetrit sekundis, Lääne-Eestis lääne- ja loodetuul puhanguti 15, saartel ja Liivi lahe ümbruses iiliti 22 meetrit sekundis. Sooja on 2 kuni 4 kraadi.

Päev püsib pilves selgimistega ja endiselt sajab mitmel pool hoovihma. Sajuhood harvenevad pärastlõunal ja seda alates lääne poolt. Puhub loode- ja läänetuul puhanguti 15, saartel ja läänerannikul kuni 20 meetrit sekundis. Õhtuks tuul nõrgeneb. Sooja on 4 kuni 11 kraadi.

Edasi läheb veel jahedamaks. Teisipäeval ja kolmapäeval on öine keskmine temperatuur 0 kraadi juures, päevane tõuseb 7-8 kraadi juurde. Päevad on pilves selgimistega, kohati sajab hoovihma, kolmapäeval sekka ka lörtsi. Puhub nõrk lääne-, hiljem põhjakaare tuul.

Nädala teises pooles õhutemperatuur jaheneb veelgi, oodata on vihma, lund ja lörtsi ning tuul kogub hoogu.